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الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات لشمال غزة

3/25/2024 4:55:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وكالة الأونروا قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنعها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، ووصفته بالعمل الشائن.


وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على الرغم من "المأساة التي تتكشف تحت أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال".


واضاف في منشور له على منصة "اكس" ان القرار " أمر شائن ويعد مقصودًا لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة خلال مجاعة من صنع الإنسان".


وشدد المفوض العام على "وجوب رفع هذه القيود"، مؤكدا أن "الأونروا هي أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة".


واوضح انه من خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى.


وقال ان "هذا لا يمكن أن يحدث، فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية".


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