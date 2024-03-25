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قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة

3/25/2024 4:55:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، عن قلقها إزاء تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد سيدات فلسطينيات.


وأوضحت السالم في منشور على منصة إكس، أنه من المثير للاشمئزاز، استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.


وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية.


ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب“إبادة جماعية”.-(الأناضول)

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