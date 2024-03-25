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صحة الجهاز الهضمي بندوة طبية

3/25/2024 4:52:16 AM
(MENAFN- Al Watan) تقيم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع جدة 3 ندوات طبية توعوية خاصة عن الجهاز الهضمي بمناسبة رمضان تحت عنوان ((صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان)) وستعقد الندوة الثالثة بفندق فوكو في العاصمة مساء الجمعة 29 مارس. وأكد رئيس الندوات نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع أشرف أمير أن هذه الندوات تنعقد بالتعاون بين الجمعية وشركة استادا الألمانية المتخصصة في إنتاج بعض الأدوية الطبية للجهاز الهضمي وملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية ((FEXC)) بهدف توعية أطباء الباطنة وأطباء الأسرة والأطباء العامين والممارسين الصحيين والصيادلة بكيفية التعامل مع حالات عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي للمرضى والمراجعين للمستشفيات ولمراكز الرعاية الصحية الأولية خصوصًا في هذا الشهر. وأشار إلى أن الجمعية تحرص دائمًا على إقامة مثل هذه الندوات الطبية والبرامج التوعوية المختلفة لتوعية المتخصصين، وكذلك مختلف شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية بما يسهم في رفع معدلات الوعي الصحي لدى الجمهور المستهدف بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة للمجتمع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الندوات سيتم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن الجمعية وجهت الدعوة لأكثر من 3000 طبيب ومتخصص لحضور هذه الندوات سواءً بالحضور المباشر أو عن بُعد للاستفادة من المحاضرات العلمية التي سيقدمها نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين في مجالات طب الباطنة والجهاز الهضمي أو الاستشاريين المتخصصين في مجال طب الأسرة.

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