صحة الجهاز الهضمي بندوة طبية

(MENAFN
- Al Watan) تقيم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع جدة 3 ندوات طبية توعوية خاصة عن الجهاز الهضمي بمناسبة رمضان تحت عنوان ((صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان)) وستعقد الندوة الثالثة بفندق فوكو في العاصمة مساء الجمعة 29 مارس. وأكد رئيس الندوات نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع أشرف أمير أن هذه الندوات تنعقد بالتعاون بين الجمعية وشركة استادا الألمانية المتخصصة في إنتاج بعض الأدوية الطبية للجهاز الهضمي وملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية ((FEXC)) بهدف توعية أطباء الباطنة وأطباء الأسرة والأطباء العامين والممارسين الصحيين والصيادلة بكيفية التعامل مع حالات عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي للمرضى والمراجعين للمستشفيات ولمراكز الرعاية الصحية الأولية خصوصًا في هذا الشهر. وأشار إلى أن الجمعية تحرص دائمًا على إقامة مثل هذه الندوات الطبية والبرامج التوعوية المختلفة لتوعية المتخصصين، وكذلك مختلف شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية بما يسهم في رفع معدلات الوعي الصحي لدى الجمهور المستهدف بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة للمجتمع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الندوات سيتم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن الجمعية وجهت الدعوة لأكثر من 3000 طبيب ومتخصص لحضور هذه الندوات سواءً بالحضور المباشر أو عن بُعد للاستفادة من المحاضرات العلمية التي سيقدمها نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين في مجالات طب الباطنة والجهاز الهضمي أو الاستشاريين المتخصصين في مجال طب الأسرة.
MENAFN25032024000089011017ID1108016993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.