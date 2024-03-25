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فقدت يدها بسبب مجفف

3/25/2024 4:52:16 AM
(MENAFN- Al Watan) فقدت سيدة أمريكية من ولاية كارولينا الجنوبية يدها اليسرى ومعصمها في حادث غريب أثناء تجفيف شعرها، واضطرت إلى ترك وظيفتها بسبب الإصابة المروعة.
قالت ماري ويلسون في تصريحات تلفزيونية إنها ذهبت إلى حمامها في ليلة 7 فبراير ومعها مجفف الشعر الخاص بها بهدف تجفيف شعرها، إلا أنها فقدت الوعي بطريقة ما أثناء عملية تجفيف شعرها، مرجعة السبب إلى تعرضها لصدمة كهربائية من المجفف.
ووصفت الطريقة التي سقطت بها فوق المجفف، ((كان تحتي، وكنت في مكان غريب وملتو وكان المجفف لا يزال قيد التشغيل)).
وأضافت أنها ظلت على الأرض لمدة 20 دقيقة تقريبا، وكان مجفف الشعر ((ينفخ الهواء الساخن)) على يدها، قبل أن يعثر عليها زوجها.
وقالت إنها نُقلت إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء أنه يجب بتر يدها اليسرى ومعصمها بسبب الحروق الشديدة وتلف الأعصاب بسبب الحرارة.

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