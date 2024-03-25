فقدت يدها بسبب مجفف

(MENAFN
- Al Watan) فقدت سيدة أمريكية من ولاية كارولينا الجنوبية يدها اليسرى ومعصمها في حادث غريب أثناء تجفيف شعرها، واضطرت إلى ترك وظيفتها بسبب الإصابة المروعة.
قالت ماري ويلسون في تصريحات تلفزيونية إنها ذهبت إلى حمامها في ليلة 7 فبراير ومعها مجفف الشعر الخاص بها بهدف تجفيف شعرها، إلا أنها فقدت الوعي بطريقة ما أثناء عملية تجفيف شعرها، مرجعة السبب إلى تعرضها لصدمة كهربائية من المجفف.
ووصفت الطريقة التي سقطت بها فوق المجفف، ((كان تحتي، وكنت في مكان غريب وملتو وكان المجفف لا يزال قيد التشغيل)).
وأضافت أنها ظلت على الأرض لمدة 20 دقيقة تقريبا، وكان مجفف الشعر ((ينفخ الهواء الساخن)) على يدها، قبل أن يعثر عليها زوجها.
وقالت إنها نُقلت إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء أنه يجب بتر يدها اليسرى ومعصمها بسبب الحروق الشديدة وتلف الأعصاب بسبب الحرارة.
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