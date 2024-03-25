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رحلات سياحية على درب بدر التاريخي

3/25/2024 4:52:16 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت الشركات السياحية في المدينة المنورة بالتسويق لدرب بدر التاريخي وتيسير رحلات سياحية عبر مسار خاص بنقل المشاركين عبر حافلات ومرشد سياحي، وعبورا بعدد من النقاط الهامة على المسار حتى الوقوف إلى موقع غزوة بدر بمحافظة بدر غرب المدينة المنورة، والمشاركة بوجبة إفطار معدة خصيصا للمشاركين بنهاية الرحلة على الكثبان الرملية المحيطة بمحافظة بدر.
بيئة آمنة
إضافة إلى أنه سيوفر بيئة آمنة لمحبي المغامرات والرحلات وممارسي رياضة المشي (الهايكنق)، كما يعزز مسار بدر الجوانب الثقافية للمحافظات، ويأتي ذلك بالتوازي مع أعمال تصميم وتطوير المسار من خلال المسابقة العالمية التي أطلقتها هيئة تطوير المنطقة مؤخراً، بالتعاون مع شركائها في هيئة التراث وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لتصميم المسار والوسط التاريخي لمحافظة بدر.
يذكر إن درب بدر تم إطلاقه رسميا نهاية شعبان من خلال تهيئة المسار لهواة الهاكينج وعبر الجمال واستحداث منتج سياحي مستدام، وتوثيق معالم السيرة النبوية، والمحافظة عليها، وإثراء تجربة الزوار، وتحقيق الأثر الاقتصادي التنموي لسكان المحافظات والقرى، وإحياء الموروث الثقافي للمحافظات والقرى.
أيام محددة
أعلن عدد من الشركات السياحية بداية من رمضان عن تحديد عدد من الأيام هذا الأسبوع لتيسير رحلات لمسار بدر مع توفير مرشد سياحي، ومرورا بعدد من النقاط المهمة بالمسار مثل الروحاء والمسيجيد، ويأتي ذلك الإعلان بعد أسبوعين من انطلاق المسار رسميا من ميدان الملك عبد العزيز في المدينة المنورة بجوار مسجد السقيا الذي تحرك منه جيش المسلمين لغزوة بدر، وهو الموقع الذي حددته الشركات للانطلاق وتيسير رحلاتها للمشاركين.
تطوير المسار
يأتي مشروع تطوير مسار بدر التاريخي في إطار جهود هيئة تطوير المدينة بالتعاون مع شركائها لتهيئة وتفعيل أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في المنطقة، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، زوار المسجد النبوي الشريف وتعزيز جودة حياة السكان، ويوثق المسار معالم السيرة النبوية، ويعكس الأهمية التاريخية التي تتمتع بها المنطقة ويساهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام، فيما تعتزم الهيئة طرح فرصة المشاركة في رحلات ((مسار بدر)) خلال الفترة المقبلة عبر منصة ((روح المدينة))، وذلك بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.

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