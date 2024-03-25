رحلات سياحية على درب بدر التاريخي

(MENAFN
- Al Watan) بدأت الشركات السياحية في المدينة المنورة بالتسويق لدرب بدر التاريخي وتيسير رحلات سياحية عبر مسار خاص بنقل المشاركين عبر حافلات ومرشد سياحي، وعبورا بعدد من النقاط الهامة على المسار حتى الوقوف إلى موقع غزوة بدر بمحافظة بدر غرب المدينة المنورة، والمشاركة بوجبة إفطار معدة خصيصا للمشاركين بنهاية الرحلة على الكثبان الرملية المحيطة بمحافظة بدر.
بيئة آمنة
إضافة إلى أنه سيوفر بيئة آمنة لمحبي المغامرات والرحلات وممارسي رياضة المشي (الهايكنق)، كما يعزز مسار بدر الجوانب الثقافية للمحافظات، ويأتي ذلك بالتوازي مع أعمال تصميم وتطوير المسار من خلال المسابقة العالمية التي أطلقتها هيئة تطوير المنطقة مؤخراً، بالتعاون مع شركائها في هيئة التراث وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لتصميم المسار والوسط التاريخي لمحافظة بدر.
يذكر إن درب بدر تم إطلاقه رسميا نهاية شعبان من خلال تهيئة المسار لهواة الهاكينج وعبر الجمال واستحداث منتج سياحي مستدام، وتوثيق معالم السيرة النبوية، والمحافظة عليها، وإثراء تجربة الزوار، وتحقيق الأثر الاقتصادي التنموي لسكان المحافظات والقرى، وإحياء الموروث الثقافي للمحافظات والقرى.
أيام محددة
أعلن عدد من الشركات السياحية بداية من رمضان عن تحديد عدد من الأيام هذا الأسبوع لتيسير رحلات لمسار بدر مع توفير مرشد سياحي، ومرورا بعدد من النقاط المهمة بالمسار مثل الروحاء والمسيجيد، ويأتي ذلك الإعلان بعد أسبوعين من انطلاق المسار رسميا من ميدان الملك عبد العزيز في المدينة المنورة بجوار مسجد السقيا الذي تحرك منه جيش المسلمين لغزوة بدر، وهو الموقع الذي حددته الشركات للانطلاق وتيسير رحلاتها للمشاركين.
تطوير المسار
يأتي مشروع تطوير مسار بدر التاريخي في إطار جهود هيئة تطوير المدينة بالتعاون مع شركائها لتهيئة وتفعيل أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في المنطقة، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، زوار المسجد النبوي الشريف وتعزيز جودة حياة السكان، ويوثق المسار معالم السيرة النبوية، ويعكس الأهمية التاريخية التي تتمتع بها المنطقة ويساهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام، فيما تعتزم الهيئة طرح فرصة المشاركة في رحلات ((مسار بدر)) خلال الفترة المقبلة عبر منصة ((روح المدينة))، وذلك بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
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