PUMA تكشف عن الطقم الأولمبي الجامايكي في عرض مذهل للسرعة في بطولة ISSA المرموقة للبنين والبنات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت العلامة التجارية الرياضية المشهورة عالميًا، PUMA، بفخر عن أطقم الاتحاد الأولمبي الجامايكي المرتقبة خلال عرض لا يمكن تفويته للسرعة في بطولة ISSA للبنين والبنات في كينغستون، بجامايكا.

جاء هذا الكشف، في استاد جامايكا الوطني، أمام أكثر من 25,000 من عشاق المضمار من جميع أنحاء البلاد، اجتمعوا جميعًا لإلقاء نظرة على مستقبل سباقات المضمار والميدان في جامايكا. لقد كان بمثابة منصة مثالية لعرض الملابس المتطورة التي سيرتديها أسرع الرياضيين على هذا الكوكب هذا الصيف في باريس، والذين تنافس العديد منهم في هذا الحدث في سنوات مراهقتهم.

جلس أبرز الرياضيين في جامايكا في المنصة البارزة في هذا الكشف الكبير، بما في ذلك أمثال البطلة الأولمبية في العدو المزدوج، Elaine Thompson-Herah؛ أسرع امرأة على قيد الحياة في سباق 200 متر، وShericka Jackson البطلة الأولمبية حاملة اللقب في سباق 110 م حواجز، وHansle Parchment؛ ثاني أسرع رجل على الإطلاق، وYohan Blake؛ صاحب الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 100 متر، وAsafa Powell؛ بطل العالم في الوثب الثلاثي تحت 20 سنة، وJaydon Hibbert؛ وRushell Clayton وAckeem Blake وغيرهم الكثير. وانضم إليهم جنبًا إلى جنب على المضمار رياضيون شباب من المدارس الثانوية التي ترعاها PUMA.

اكتسبت بطولة ISSA للبنين والبنات، والتي يشار إليها غالبًا باسم "الأبطال"، شعبية هائلة وتقديرًا لقدرتها على إبراز المواهب الجامايكية الشابة التي واصلت تحقيق العظمة على المستويين المحلي والدولي. لا تحتفل البطولات بالتميز الرياضي فحسب، بل إنها أيضًا بمثابة رمز للوحدة والعاطفة والفخر للمجتمع الجامايكي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة PUMA، Arne Freundt: "الأبطال هم القلب النابض لجامايكا. على مدى عقود، أخرجت جاميكا عددًا لا يمكن تصوره من الأولمبيين وأبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية، الذين صنعوا بأنفسهم بعضًا من أكثر اللحظات التي لا تنسى في تاريخ الرياضة. الليلة، هنا في كينغستون، شاركنا في إنشاء لحظة أخرى".

تمثل التصميمات الجديدة تناغمًا مثاليًا بين السرعة والموضة، مما يعكس العلاقة التكافلية بين هذين العملاقين في سباقات المضمار والميدان.

تم تصميم هذه الأطقم التي تعكس أصالة الأداء المتميز لإثارة السرعة مع وجود الخطوط المقطوعة الموضوعة بشكل إستراتيجي لإبراز اللياقة البدنية للرياضيين مع توفير رؤية مذهلة عبر رسومات Warpspeed التي تُظهر جمال الرياضي أثناء الحركة. كما تم تصميم نسيج الجاكار المصمم هندسيًا ليحيط عضلات الظهر لتقليل الحرارة والتهوية، مع تقنية التكيف الحراري التي تنظم درجة حرارة الجسم لتمكين الأداء الأمثل.

"في شكلها الحقيقي، هذه الأطقم هي تعبير عن السرعة. لقد كانت السرعة دائمًا هي المنظور الذي يُحرّك PUMA. إنه ما يمكننا من رؤية اللعبة بشكل مختلف، وتحدي الأعراف وخلق لحظات ستعيش معنا إلى الأبد. وأضاف Arne: لا يمكننا الانتظار لتجربة المزيد من تلك اللحظات في باريس هذا الصيف".

علقت Maria Valdes، رئيسة قسم المنتجات في PUMA: "ما يجعل هذه الأطقم مميزة هو مدى تصميمها المتوافق مع آراء رياضيينا. إنها أكثر من مجرد أطقم– إنها بيان للطموح الجماعي المشترك بين PUMA وجامايكا. إنهم رمز فخر لعائلة PUMA، ونأمل أن يصبحوا رمزًا لفخر الجامايكيين هذا الصيف وفي المستقبل الطويل.

لمعرفة المزيد عن PUMA، تابع @pumarunning على Instagram.

PUMA

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. كما توزع الشركة منتجاتها فيما يزيد عن 120 بلدًا، ويعمل بها قرابة 21,000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ الألمانية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :