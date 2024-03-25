PUMA تكشف عن الطقم الأولمبي الجامايكي في عرض مذهل للسرعة في بطولة ISSA المرموقة للبنين والبنات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت العلامة التجارية الرياضية المشهورة عالميًا، PUMA، بفخر عن أطقم الاتحاد الأولمبي الجامايكي المرتقبة خلال عرض لا يمكن تفويته للسرعة في بطولة ISSA للبنين والبنات في كينغستون، بجامايكا.
جاء هذا الكشف، في استاد جامايكا الوطني، أمام أكثر من 25,000 من عشاق المضمار من جميع أنحاء البلاد، اجتمعوا جميعًا لإلقاء نظرة على مستقبل سباقات المضمار والميدان في جامايكا. لقد كان بمثابة منصة مثالية لعرض الملابس المتطورة التي سيرتديها أسرع الرياضيين على هذا الكوكب هذا الصيف في باريس، والذين تنافس العديد منهم في هذا الحدث في سنوات مراهقتهم.
جلس أبرز الرياضيين في جامايكا في المنصة البارزة في هذا الكشف الكبير، بما في ذلك أمثال البطلة الأولمبية في العدو المزدوج، Elaine Thompson-Herah؛ أسرع امرأة على قيد الحياة في سباق 200 متر، وShericka Jackson البطلة الأولمبية حاملة اللقب في سباق 110 م حواجز، وHansle Parchment؛ ثاني أسرع رجل على الإطلاق، وYohan Blake؛ صاحب الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 100 متر، وAsafa Powell؛ بطل العالم في الوثب الثلاثي تحت 20 سنة، وJaydon Hibbert؛ وRushell Clayton وAckeem Blake وغيرهم الكثير. وانضم إليهم جنبًا إلى جنب على المضمار رياضيون شباب من المدارس الثانوية التي ترعاها PUMA.
اكتسبت بطولة ISSA للبنين والبنات، والتي يشار إليها غالبًا باسم "الأبطال"، شعبية هائلة وتقديرًا لقدرتها على إبراز المواهب الجامايكية الشابة التي واصلت تحقيق العظمة على المستويين المحلي والدولي. لا تحتفل البطولات بالتميز الرياضي فحسب، بل إنها أيضًا بمثابة رمز للوحدة والعاطفة والفخر للمجتمع الجامايكي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة PUMA، Arne Freundt: "الأبطال هم القلب النابض لجامايكا. على مدى عقود، أخرجت جاميكا عددًا لا يمكن تصوره من الأولمبيين وأبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية، الذين صنعوا بأنفسهم بعضًا من أكثر اللحظات التي لا تنسى في تاريخ الرياضة. الليلة، هنا في كينغستون، شاركنا في إنشاء لحظة أخرى".
تمثل التصميمات الجديدة تناغمًا مثاليًا بين السرعة والموضة، مما يعكس العلاقة التكافلية بين هذين العملاقين في سباقات المضمار والميدان.
تم تصميم هذه الأطقم التي تعكس أصالة الأداء المتميز لإثارة السرعة مع وجود الخطوط المقطوعة الموضوعة بشكل إستراتيجي لإبراز اللياقة البدنية للرياضيين مع توفير رؤية مذهلة عبر رسومات Warpspeed التي تُظهر جمال الرياضي أثناء الحركة. كما تم تصميم نسيج الجاكار المصمم هندسيًا ليحيط عضلات الظهر لتقليل الحرارة والتهوية، مع تقنية التكيف الحراري التي تنظم درجة حرارة الجسم لتمكين الأداء الأمثل.
"في شكلها الحقيقي، هذه الأطقم هي تعبير عن السرعة. لقد كانت السرعة دائمًا هي المنظور الذي يُحرّك PUMA. إنه ما يمكننا من رؤية اللعبة بشكل مختلف، وتحدي الأعراف وخلق لحظات ستعيش معنا إلى الأبد. وأضاف Arne: لا يمكننا الانتظار لتجربة المزيد من تلك اللحظات في باريس هذا الصيف".
علقت Maria Valdes، رئيسة قسم المنتجات في PUMA: "ما يجعل هذه الأطقم مميزة هو مدى تصميمها المتوافق مع آراء رياضيينا. إنها أكثر من مجرد أطقم– إنها بيان للطموح الجماعي المشترك بين PUMA وجامايكا. إنهم رمز فخر لعائلة PUMA، ونأمل أن يصبحوا رمزًا لفخر الجامايكيين هذا الصيف وفي المستقبل الطويل.
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PUMA
تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. كما توزع الشركة منتجاتها فيما يزيد عن 120 بلدًا، ويعمل بها قرابة 21,000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ الألمانية.
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