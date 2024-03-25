هاتف فيفو النحيف والأنيق V30 يفتح آفاقاً جديدة في مجال التصوير الفوتوغرافي

كشفت شركة فيفو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم النقاب عن هاتف vivo V30 الجديد، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة V الرائدة والأنيقة بتقنية تصوير البورتريه المتقدّمة. يعدّ هاتف V30 الجديد الطراز الأنحف من هواتف فيفو الذكية، وهو مزود ببطارية 5000 مللي أمبير (TYP). يتوفر الهاتف بمجموعة متنوعة وعصرية من الألوان الجديدة لتتناسب مع أسلوب المستخدمين الفريد، وميزة الضوء الحلقي Aura Light Portrait التي تمت ترقيتها لتصوير البورتريه بشكل يضاهي جودة التصوير في الاستديو، فضلاً عن أداء سلس وشاشة ساطعة مذهلة وعمر البطارية الطويل.

كاميرا ذات إعدادات مميزة، مزوّدة بتقنية استشعار متطورة

يعمل هاتف V30 على رفع مستوى التصوير البورتريه الفوتوغرافي من خلال ترقية جودة ميزة إضاءة الهالة Aura Light Portrait، التي توسّع زاوية المنطقة الباعثة للضوء بنسبة 19 مرة، وتعزّز نعومة الإضاءة بنحو 50 مرة مقارنة بأنظمة الفلاش القياسية. كما تسمح ميزة ضبط درجة حرارة الألوان الذكية بالتقاط درجات الألوان الزاهية والمتناغمة، بينما تضمن الإضاءة الحساسة للمسافة اكتشاف مسافة الهدف في الوقت الفعلي ما يسمح بالتقاط صور شخصية مضاءة بشكل مثالي. هذا وتسمح ميزة Aura Light Portrait أيضاً بالتقاط الأوضاع الإبداعية الخاصة، مثل وضع الطعام، لالتقاط التفاصيل الدقيقة بغض النظر عن الإضاءة، مما يجعل هذا الهاتف مثالياً لعشاق الطعام.

يأتي هاتف V30 الجديد مزودًا بمجموعة من إعدادات الكاميرا القوية والمتقدمة، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية مع خاصية الألوان الحقيقية (VCS True Color)، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بالضبط التلقائي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا لصور السيلفي الجماعية بدقة 50 ميجابكسل. وتساهم ميزة حساسية الإضاءة ذات المستوى الرائد، وتقنية الثبات البصري للصور بجعل هذا الهاتف مثالياً لالتقاط الصور الليلية الواضحة والدقيقة. كذلك، يتيح مستشعر الصور المعاد تصميمه في هواتف فيفو بناءً على المعايير الحيوية للعين البشرية الالكترونية، تحسين جودة الصورة للهواتف الذكية النحيفة. هذا وتتيح تقنية استعادة الألوان الحقيقة Camera-Bionic Spectrum (VCS) الحصرية من فيفو تحسين نقاء الصورة بنسبة 25% وإعادة إنتاج الألوان بنسبة 15% مقارنة بالجيل السابق. علاوة على ذلك، توفر الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تركيزاً تلقائياً ومجال رؤية واسع بزاوية 119 درجة، بينما تدعم كاميرا صور السيلفي الجماعية بدقة 50 ميجابكسل الضبط التلقائي ومجال رؤية واسع بزاوية 92 درجة، مما يجعلها مثالية لالتقاط الصور الجماعية.

يعمل هاتف V30 على تمكين المستخدمين من استكشاف قدراتهم الإبداعية دون عناء، ويوفر الأدوات اللازمة لتصوير مدونات الفيديو الاحترافية وتحريرها بسهولة. وتعمل ميزة Aura Light Portrait Video في هاتف V30 على تحسين وضوح الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالتالي تصبح الصور الشخصية أكثر وضوحًا والمشاهد الليلية أكثر سطوعًا. وبفضل ميزة تثبيت الصورة الهجينة (OIS + EIS)، يقوم الجهاز بإجراء آلاف عمليات التثبيت في الثانية، ما يضمن لقطات أكثر سلاسة واستقرارًا 2. بالإضافة إلى ذلك يوفر برنامج إنشاء مدوّنات الفيديو الاحترافي Vlog Movie Creator حلاً شاملاً لإنشاء الفيديو، حيث يقدم مجموعة متنوعة من تأثيرات الفيديو وميزات التحسين لتبسيط عملية التحرير.

تصميم مبتكر نحيف وخفيف مع جمالية بسيطة وأنيقة

تم تصميم هاتف V30 مع وضع الأناقة والعملية في الاعتبار، حيث يجمع بين المظهر النحيف بسماكة 7.45 ملم، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير (TYP) لأداء متواصل. يستخدم هاتف V30 تقنية التغليف من قطعة واحدة الرائدة في القطاع، التي تضمن دمج البطارية ذات سعة كبيرة من دون التضحية بالإطار النحيف. تسمح هذه الميزة توفير هاتف أنحف بنسبة 12% مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تتميز ببطاريات بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، ما يضمن الحفاظ على جمالية الهواتف وصلابتها. كذلك، يساهم تصميم الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد المريح في توفير قبضة مريحة تسهل حمل هاتف V30 لفترات طويلة من الوقت. يُطلق V30 ابتكارات جديدة من حيث الألوان والمواد واللمسات النهائية (CMF) لتزويد المستخدمين بمجموعة من الألوان والقوامات الرائعة. يتميز إصدار Aqua Blue بلون أزرق مائي شبيه بنمط تموج الماء المذهل، الناتج عن عملية تموج الجسيمات المغناطيسية لخلق تأثير تموج الماء المتلألئ. كما يأتي V30 أيضًا باللون الأخضر المتغير اللون، والأسود النبيل الكلاسيكي لتلبية تفضيلات المستخدمين المتنوعة.

أداء سلس وعمر بطارية طويل ومثالي للاستخدام والترفيه طوال اليوم

يتميّز الإصدار الجديد لهاتف V30 الجديد بتقنية البطارية الرائدة، ما يتيح مضاعفة عمر البطارية. إذ تحتفظ البطارية بما لا يقلّ عن 80% من سعتها حتى بعد 1600 دورة شحن كاملة، ما يحافظ على عمر البطارية لمدة أربع سنوات من الاستخدام. وللاستخدام اليومي السلس، تدعم البطارية بسعة 5000 مللي أمبير (TYP) ما يصل إلى 23 ساعة من زمن الاستعداد ويمكن شحنها بالكامل خلال 48 دقيقة فقط، بفضل تقنية FlashCharge بقدرة 80 واط. إلى جانب معالج Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 وتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة المحسنة، يوفر هاتف V30 أداءً سلسًا ومتواصلًا لتجربة استثنائية متعددة المهام. كذلك، يتميز هاتف V30 بشاشة عرض فائقة الوضوح مخصّصة لضوء الشمس بدقة 1.5K تتيح الحصول على تجربة بصرية مذهلة، فضلاً عن حماية فائقة للعينين في جميع الأوقات، مع وصول ذروة السطوع إلى 2800 شمعة. ولتعزيز الأداء، يساهم نظام التبريد الذكي الكبير للغاية الذي يشتمل على 11 مستشعراً لدرجات الحرارة، بضمان التشغيل المستقر والسلس مع المهام المكثفة والطويلة مثل الألعاب. ويتمتع هاتف V30 بمتانة معززة لتوفير راحة البال، حيث تم تزويد الجهاز بهيكل توسيد شامل يساعد في مقاومة السقوط، وزجاج "Schott α" فائق الأداء الذي يوفر قوة فائقة للشاشة، وهو حاصل على تصنيف معيار IP54 لمقاومة الغبار والماء، ما يمنح هاتف V30 أداء سلساً منقطع النظير واستخداماً طويل الأمد.

1 تمّ استقاء هذه البيانات من الاختبارات المعملية التي أجرتها فيفو في بيئات خاضعة للرقابة، بناءً على مقارنة لمستشعرات الكاميرا الرئيسية في هواتف V30 وV29 في ظروف منخفضة الإضاءة، من حيث نسبة الإشارة إلى الضوضاء وضوضاء اللون.

2 يتمّ تفعيل ميزة تثبيت الصورة الهجينة (OIS + EIS) عند التصوير باستخدام الكاميرا الرئيسية، بمعدل تكبير 1x أو أعلى.

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