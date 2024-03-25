هاتف فيفو النحيف والأنيق V30 يفتح آفاقاً جديدة في مجال التصوير الفوتوغرافي

(MENAFN
- AETOSWire)
كشفت شركة فيفو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم النقاب عن هاتف vivo V30 الجديد، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة V الرائدة والأنيقة بتقنية تصوير البورتريه المتقدّمة. يعدّ هاتف V30 الجديد الطراز الأنحف من هواتف فيفو الذكية، وهو مزود ببطارية 5000 مللي أمبير (TYP). يتوفر الهاتف بمجموعة متنوعة وعصرية من الألوان الجديدة لتتناسب مع أسلوب المستخدمين الفريد، وميزة الضوء الحلقي Aura Light Portrait التي تمت ترقيتها لتصوير البورتريه بشكل يضاهي جودة التصوير في الاستديو، فضلاً عن أداء سلس وشاشة ساطعة مذهلة وعمر البطارية الطويل.
كاميرا ذات إعدادات مميزة، مزوّدة بتقنية استشعار متطورة
يعمل هاتف V30 على رفع مستوى التصوير البورتريه الفوتوغرافي من خلال ترقية جودة ميزة إضاءة الهالة Aura Light Portrait، التي توسّع زاوية المنطقة الباعثة للضوء بنسبة 19 مرة، وتعزّز نعومة الإضاءة بنحو 50 مرة مقارنة بأنظمة الفلاش القياسية. كما تسمح ميزة ضبط درجة حرارة الألوان الذكية بالتقاط درجات الألوان الزاهية والمتناغمة، بينما تضمن الإضاءة الحساسة للمسافة اكتشاف مسافة الهدف في الوقت الفعلي ما يسمح بالتقاط صور شخصية مضاءة بشكل مثالي. هذا وتسمح ميزة Aura Light Portrait أيضاً بالتقاط الأوضاع الإبداعية الخاصة، مثل وضع الطعام، لالتقاط التفاصيل الدقيقة بغض النظر عن الإضاءة، مما يجعل هذا الهاتف مثالياً لعشاق الطعام.
يأتي هاتف V30 الجديد مزودًا بمجموعة من إعدادات الكاميرا القوية والمتقدمة، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية مع خاصية الألوان الحقيقية (VCS True Color)، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بالضبط التلقائي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا لصور السيلفي الجماعية بدقة 50 ميجابكسل. وتساهم ميزة حساسية الإضاءة ذات المستوى الرائد، وتقنية الثبات البصري للصور بجعل هذا الهاتف مثالياً لالتقاط الصور الليلية الواضحة والدقيقة. كذلك، يتيح مستشعر الصور المعاد تصميمه في هواتف فيفو بناءً على المعايير الحيوية للعين البشرية الالكترونية، تحسين جودة الصورة للهواتف الذكية النحيفة. هذا وتتيح تقنية استعادة الألوان الحقيقة Camera-Bionic Spectrum (VCS) الحصرية من فيفو تحسين نقاء الصورة بنسبة 25% وإعادة إنتاج الألوان بنسبة 15% مقارنة بالجيل السابق. علاوة على ذلك، توفر الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تركيزاً تلقائياً ومجال رؤية واسع بزاوية 119 درجة، بينما تدعم كاميرا صور السيلفي الجماعية بدقة 50 ميجابكسل الضبط التلقائي ومجال رؤية واسع بزاوية 92 درجة، مما يجعلها مثالية لالتقاط الصور الجماعية.
يعمل هاتف V30 على تمكين المستخدمين من استكشاف قدراتهم الإبداعية دون عناء، ويوفر الأدوات اللازمة لتصوير مدونات الفيديو الاحترافية وتحريرها بسهولة. وتعمل ميزة Aura Light Portrait Video في هاتف V30 على تحسين وضوح الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالتالي تصبح الصور الشخصية أكثر وضوحًا والمشاهد الليلية أكثر سطوعًا. وبفضل ميزة تثبيت الصورة الهجينة (OIS + EIS)، يقوم الجهاز بإجراء آلاف عمليات التثبيت في الثانية، ما يضمن لقطات أكثر سلاسة واستقرارًا 2. بالإضافة إلى ذلك يوفر برنامج إنشاء مدوّنات الفيديو الاحترافي Vlog Movie Creator حلاً شاملاً لإنشاء الفيديو، حيث يقدم مجموعة متنوعة من تأثيرات الفيديو وميزات التحسين لتبسيط عملية التحرير.
تصميم مبتكر نحيف وخفيف مع جمالية بسيطة وأنيقة
تم تصميم هاتف V30 مع وضع الأناقة والعملية في الاعتبار، حيث يجمع بين المظهر النحيف بسماكة 7.45 ملم، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير (TYP) لأداء متواصل. يستخدم هاتف V30 تقنية التغليف من قطعة واحدة الرائدة في القطاع، التي تضمن دمج البطارية ذات سعة كبيرة من دون التضحية بالإطار النحيف. تسمح هذه الميزة توفير هاتف أنحف بنسبة 12% مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تتميز ببطاريات بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، ما يضمن الحفاظ على جمالية الهواتف وصلابتها. كذلك، يساهم تصميم الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد المريح في توفير قبضة مريحة تسهل حمل هاتف V30 لفترات طويلة من الوقت. يُطلق V30 ابتكارات جديدة من حيث الألوان والمواد واللمسات النهائية (CMF) لتزويد المستخدمين بمجموعة من الألوان والقوامات الرائعة. يتميز إصدار Aqua Blue بلون أزرق مائي شبيه بنمط تموج الماء المذهل، الناتج عن عملية تموج الجسيمات المغناطيسية لخلق تأثير تموج الماء المتلألئ. كما يأتي V30 أيضًا باللون الأخضر المتغير اللون، والأسود النبيل الكلاسيكي لتلبية تفضيلات المستخدمين المتنوعة.
أداء سلس وعمر بطارية طويل ومثالي للاستخدام والترفيه طوال اليوم
يتميّز الإصدار الجديد لهاتف V30 الجديد بتقنية البطارية الرائدة، ما يتيح مضاعفة عمر البطارية. إذ تحتفظ البطارية بما لا يقلّ عن 80% من سعتها حتى بعد 1600 دورة شحن كاملة، ما يحافظ على عمر البطارية لمدة أربع سنوات من الاستخدام. وللاستخدام اليومي السلس، تدعم البطارية بسعة 5000 مللي أمبير (TYP) ما يصل إلى 23 ساعة من زمن الاستعداد ويمكن شحنها بالكامل خلال 48 دقيقة فقط، بفضل تقنية FlashCharge بقدرة 80 واط. إلى جانب معالج Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 وتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة المحسنة، يوفر هاتف V30 أداءً سلسًا ومتواصلًا لتجربة استثنائية متعددة المهام. كذلك، يتميز هاتف V30 بشاشة عرض فائقة الوضوح مخصّصة لضوء الشمس بدقة 1.5K تتيح الحصول على تجربة بصرية مذهلة، فضلاً عن حماية فائقة للعينين في جميع الأوقات، مع وصول ذروة السطوع إلى 2800 شمعة. ولتعزيز الأداء، يساهم نظام التبريد الذكي الكبير للغاية الذي يشتمل على 11 مستشعراً لدرجات الحرارة، بضمان التشغيل المستقر والسلس مع المهام المكثفة والطويلة مثل الألعاب. ويتمتع هاتف V30 بمتانة معززة لتوفير راحة البال، حيث تم تزويد الجهاز بهيكل توسيد شامل يساعد في مقاومة السقوط، وزجاج "Schott α" فائق الأداء الذي يوفر قوة فائقة للشاشة، وهو حاصل على تصنيف معيار IP54 لمقاومة الغبار والماء، ما يمنح هاتف V30 أداء سلساً منقطع النظير واستخداماً طويل الأمد.
1 تمّ استقاء هذه البيانات من الاختبارات المعملية التي أجرتها فيفو في بيئات خاضعة للرقابة، بناءً على مقارنة لمستشعرات الكاميرا الرئيسية في هواتف V30 وV29 في ظروف منخفضة الإضاءة، من حيث نسبة الإشارة إلى الضوضاء وضوضاء اللون.
2 يتمّ تفعيل ميزة تثبيت الصورة الهجينة (OIS + EIS) عند التصوير باستخدام الكاميرا الرئيسية، بمعدل تكبير 1x أو أعلى.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN25032024004146001356ID1108016979