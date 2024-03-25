نصائح للتعامل مع الحساسية الموسمية



"فصل أطول للحساسية في 2024"





يرجّح الخبراء أن تغير المناخ يدفع الأشجار والأعشاب إلى التلقيح لفترة أطول وبكثافة أكبر، وهذا يعني أياما اضافية من انسداد الأنوف وحكة العيون للذين يعانون منها وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.



يمكن للأشخاص التحكم في معظم الأعراض باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ومعرفة مستويات حبوب اللقاح. ولكن إذا لم ينجح ذلك، يقترح الخبراء رؤية الطبيب الذي يمكنه تحديد نوع حبوب اللقاح التي لديك حساسية تجاهها.



مستوى التعرض للحساسية الذي سيواجهها الناس يعتمد على المكان الذي يعيشون فيه وما لديهم من حساسية تجاهه، ولكن هناك أشياء يمكنهم القيام بها لتشعرهم بالتحسن.



وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة، يعاني أكثر من 80 مليون أميركي من حكة في العيون وسيلان الأنف وأعراض أخرى للحساسية الموسمية، وفقا لمؤسسة الربو والحساسية الأميركية.



اختصاصية الحساسية ومديرة مركز لويولا للحساسية الطبية، الدكتورة رشنا شاه، قالت للوكالة: "كان هذا الموسم مجنونا للغاية. صحيح أنه كان شتاء معتدلا جدا، لكنني لم أتوقع أن يدخل موسم الحساسية مبكرا جدا".



شاه قالت إنها تعتقد أن هذا الموسم سيكون أطول من الأعوام الأخرى، على افتراض أن الطقس سيظل دافئا.



ما هي حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية؟



هناك ثلاثة أنواع رئيسية من حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية الموسمية.



في وقت مبكر من الربيع، حبوب لقاح الأشجار تكون هي السبب الرئيسي للحساسية الموسمية. بعد ذلك يتم تلقيح الأعشاب، تليها الأعشاب الضارة في أواخر الصيف وأوائل الخريف.



تشمل بعض حبوب لقاح الأشجار الأكثر شيوعا التي تسبب الحساسية خشب البتولا والأرز وخشب القطن والقيقب والدردار والبلوط والجوز، وفقا لمؤسسة الربو والحساسية الأميركية. والأعشاب التي تسبب الأعراض تشمل برمودا، جونسون، الجاودار وكنتاكي البلوغراس.



خطوات لتخفيف أعراض الحساسية



الخطوة الأفضل والأولى للسيطرة على الحساسية هي تجنب التعرض لها.

للوقاية من مشاكل الحساسية، أبقِ النوافذ مغلقة في المنزل وفي السيارة، وتجنب الخروج عندما تكون أعداد حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها، وقم بتغيير الملابس عند عودتك إلى المنزل.



يمكن أن تساعد أجهزة تتبع حبوب اللقاح في التخطيط ليومك، حيث تقوم بعض الدول بتتبع المستويات من خلال شبكة من محطات العد في جميع أنحاء البلاد، وتوفيرها للجميع بما يجعلك على معرفة بما يحدث في محيطك.



تجنب القيام بأعمل البستنة الروتينية، وتجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل حتى لا تعلق حبوب اللقاح بالأغطية والمناشف، بحسب الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك".



وفي حال اضطرارك لمغادرة المنزل إذا كنت ممن يتعرضون للحساسية بشكل كبير يمكنك ارتداء "كمامة" وأنت في الخارج.



واستخدم مكيف الهواء وأنت في السيارة أو المنزل، واجعل حركة الهواء داخلية، واستخدام "فلاتر" عالية الجودة.



"أول شيء يجب معرفته، هو ما الذي تعاني من حساسية تجاهه على وجه التحديد" كما تقول أخصائية الحساسية الدكتورة، نانا ميريكو، ويمكن لأخصائيي الحساسية إجراء اختبارات لمحفزات مختلفة.



مضادات الهيستامين وخيارات أخرى



الطبيبة شاه قالت إن بخاخات الأنف المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، ولكنها تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ مفعولها، لذا من الأفضل البدء بها في أوائل شهر مارس.



وأشارت إلى أنها رأت بعض المرضى يتحسنون عند استخدام علامات تجارية أخرى إذا توقفت البخاخات عن المساعدة لمواجهة الحساسية، لكنها قالت إنه لا توجد بيانات أوسع بكثير لدعم هذه التوصية.



بالنسبة للأطفال الصغار والأشخاص الذين يتعين عليهم تناول العديد من أدوية الحساسية المختلفة، يمكن أن تساعد العلاجات المناعية عن طريق حقن وقطرات عن طريق الفم في إزالة حساسية الجهاز المناعي تجاه مسببات الحساسية، وعلاج الأعراض من جذورها، وقد يحتاج بعضهم إلى الحصول على لقاحات بشكل دوري.



ومن الطرق الفعالة وغير المكلفة، بحسب "مايو كلينك"، غسل الأنف بمحلول ملحي خاص للتخلص من مسببات الحساسية بإخراجها من الأنف، ويمكن شراؤها من دون وصفة من الصيدليات.

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