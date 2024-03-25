لاعلاقة لاستخدام الهواتف لفترة طويلة بسرطان الدماغ.. دراسة



وتابع باحثون من بريطانيا والسويد أكثر من 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة، منهم الأشخاص الذين استخدموا هواتفهم لفترات طويلة، خلال دراسة استمرت 17 عاما.



وأجرى الباحثون، من إمبيريال كوليج لندن ومعهد كارولينسكا في السويد، استطلاعا للمشاركين حول استخدام الهاتف المحمول، ثم تابعوهم لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بورم سرطاني في وقت لاحق بسبب هذه التكنولوجيا.



ووصفت البروفيسور ميريل توليدانو، من كلية الإمبراطورية، النتائج بأنها مطمئنة، خاصة أن استخدام الهاتف المحمول مختلف هذه الأيام بشكل كبير عن الوقت الذي بدأت فيه الدراسة، إذ إن الهواتف الجديدة تبث ذبذبات كهرومغناطيسية أضعف، كما أن الناس اليوم يقضون القليل من الوقت مع الهاتف بالقرب من رؤوسهم، والأكثر في مكالمات الفيديو، أو استخدام منصات التواصل أو تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديو.



وأضاف البروفيسور بول إليوت "هذه أضخم دراسة دولية طويلة الأمد في العالم من نوعها، لم نجد أي دليل على أن الاستخدام الطويل الأمد أو الكثيف للهاتف المحمول مرتبط بخطر الأورام الدماغ ة الشائعة".