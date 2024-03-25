اتهامات لأغنية في مسلسل“المداح” باستخدام تعاويذ لاستحضار الجن

إذ لاقت أغنية "لقيناك حابس" تفاعلاً واسعاً عبر الإنترنت في مصر؛ ما دفعها لتصدر الأعلى بحثاً عبر منصة إكس، تويتر سابقاً، وفيسبوك أيضاً. وتقول كلمات الأغنية، أو "ترنيمة الجن":



"لقيناك حابس، فجيناك لابس

لقيناك راسي، خليناك حايس

شجينا جدارك، نورنا زار دارك

انفرطوا حروفك، صرنا زوارك.."



واتهم المتابعون للمسلسل أن الأغنية تستخدم طلاسم وتعاويذ حقيقية لاستحضار الجن في الترويج للمسلسل، وحاولوا فهم وتفسير الكلمات أو اللغة التي استخدمت فيها.



في المقابل، نفى صناع المسلسل ومؤلفو الأغنية أي علاقة بالكلمات أو اللحن بالسحر أو الشعوذة لا من قريب أو من بعيد. فالأغنية التي من كلمات المؤلف أسامة محرز أتت بلهجة صعيدية مصرية أصيلة، وليست بلغة مجهولة كما ادعى البعض.



وبحسب تصريحات صحفية للمؤلف، تدور الأغنية التي حملت عنوان "ترنيمة الجن" حول حديث الجن مع بطل المسلسل، المداح. إذ يقول الجن له إنهم "عندما يأتون إليه يجدونه متمسكاً بعقيدته ودينه، وهذا معنى كلمة "حابس"، فيأتونه "لابس" أي يتلبسونه ليؤذوه، وعندما يأتونه مرة أخرى يجدونه معتصماً بالله وهادئاً "راسي"، فيحاولون تشتيته، وهذا معنى "حايس"، بحسب تعبير المؤلف.



وتابع محرز: "يشق الجن قلب المداح بالشك والفزع، ونارهم تصل إليه، حتى تفرط منه حروف التحصين والحماية من شرهم، وأخيراً يخبرونه أنهم صاروا زواره وعندما يتغلب عليهم سيعودون إليه مرة أخرى".



وبالنسبة لموسيقى الأغنية المثيرة للجدل، فهي من تأليف كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أنه بعد نجاح العمل لمدة 3 سنوات على التوالي، يأتي الجزء الرابع من مسلسل "المداح" هذا العام، ويعرض خلال رمضان 2024. وهو من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ويسرا اللوزي، وخالد زكي، وعدد من الفنانين. ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. -عربي بوست

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