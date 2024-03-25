ما الذي يجعل صلة رحم أفضل المسلسلات في رمضان حتى الآن؟



وتمكّن المسلسل من الفوز بالمركز الأول للأعمال الأكثر مشاهدةً، وفقا لمنصة "جوائز النقاد للدراما العربية"، كما حاز استحسان النقاد، وصنفه بعضهم ضمن أفضل أعمال النصف الأول من رمضان.



الضرورات تبيح المحظورات



السر الأول وراء نجاح مسلسل "صلة رحم" هو حبكته التي تمحورت حول قضية شائكة وفكرة خارج الصندوق، بطلها زوج يُكتب عليه خسارة ابنه الأول ثم فقد الثاني، وتزداد الأمور سوءا حين يضطر الأطباء لإزالة رحم زوجته بعد تعرضها لحادث خطير.



يجد البطل نفسه فجأة دون ذرية، وأمام رغبته الطاغية بأن يصير أبا ومع إحساسه الهائل بالذنب تجاه زوجته، يُقرر ارتكاب فعل ضد القانون والدين والأعراف، وهو استئجار رحم في محاولة أخيرة لتحقيق حلمه عبر التلقيح الصناعي لبويضات كانت زوجته قامت بتجميدها قبل الحادثن وفقا لما جاء في موقع الجزيرة نت.





ولأن الفكرة جدلية وشائكة لم يكن سهلا تناولها دون إثارة حفيظة المتلقي، ومع ذلك نجح صانعوها بعرضها بطريقة إبداعية استطاعت ألا تتسبب بنفور المشاهد.

إذ حرص مؤلف العمل محمد هشام عبية على تناول الفكرة من وجهات نظر، تنوعت بين رأي الدين والقانون والطب والمجتمع، والأهم أصحاب الشأن الذين انقسموا حولها وكان موقفهم منها مختلفا.



وتأجير الرحم ليست القضية الوحيدة التي سلّط العمل الضوء عليها، وإنما استعرض مشكلة أخرى لا تقل أهمية أو خطورة، وهي الإجهاض الآمن، الفكرة التي دافع عنها دكتور خالد (محمد جمعة) مبررا بأنه يمنح النساء فرصة ثانية للعيش.



أما دكتور حسام (إياد نصار)، فنراه خلال الحلقات الأولى يُجرّم ما يقوم به زميله، وما أن يضعه القدر في اختبار حقيقي حتى تتغير الطريقة التي يرى بها الأمور.



تلك التقلبات الحادة شديدة الواقعية ذات الصبغة الإنسانية التي يُصبغ بها الأبطال، وتجعلهم مُجرد بشر على بُعد خطوة واحدة من ارتكاب الخطيئة أو فعل الصواب هو ما يصدم المشاهد ويقض مضجعه، إذ سرعان ما يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع سؤال مؤرق: تُرى ما الذي كنت سأفعله إذا كنت مكان هذا أو ذاك؟ أي الحدود سأتخطاها وأيها سيظل قائما دون مساس؟



جدير بالذكر أن تلك المعضلات الإشكالية هي إحدى سمات أعمال الكاتب محمد هشام عبية، الذي -رغم قلة مساهماته الدرامية- يعرف كيف يضع جمهوره أمامها وجها لوجه، مثلما جرى مع مسلسلات أخرى مثل "بطلوع الروح" و"60 دقيقة" و"في كل أسبوع يوم جمعة".



أداء استثنائي



تميّز مسلسل "صلة رحم" أيضا بأداء تمثيلي استثنائي من جميع أبطاله، على رأسهم الممثل الأردني إياد نصار الذي قدم أحد أفضل أدواره، ويُعيد لأذهان الجمهور أصداء ما سبق وحققه بمسلسل "موجة حارة" ومسلسل "هذا المساء".



يليه الفنانة أسماء أبو اليزيد التي ورغم تواجدها المستمر خلال الشهور الماضية عبر عدة أعمال مثل مسلسلي "بطن الحوت" و"جولة أخيرة" وفيلم "العميل صفر"، فإنها نجحت أخيرا بتقديم مستوى جيد من التمثيل والتقمص لشخصية حنان، المرأة التي يلجأ إليها البطل لتأجير رحمها وتضطر للموافقة للهروب من ظروف حياتية خاصة، ما لم تحسب حسابه هو الرقص على الخط الفاصل بين شعورها بالأمومة الناتج عن الحمل ومعايشة التجربة لشهور طويلة وبين حقيقة أن الجنين لأب وأم آخرين لن يلبثا أن يسلبوها الطفل بمجرد ولادته.



بجانب البطلين الرئيسيين، نجح أغلب طاقم العمل على المستوى التمثيلي، من بينهم يسرا اللوزى التي نضجت تمثيليا، ومحمد جمعة صاحب الحضور القوي والطاغي، وهبة عبد الغني بدور سهام، الممرضة زوجة الشيخ التي تؤمن بحرمانية ما تفعله، لكنها تمارسه لحماية أولادها من الجوع.



كما تميّزت الممثلة السورية ريام كفارنة بدور جيهان، حبيبة البطل السابقة التي يلجأ إليها ويستغل مشاعرها كلما وجد نفسه في مأزق، ومع أن كفارنة واجهت صعوبة في البداية مع إتقان اللهجة العامية المصرية، فإنها حسنتها مع توالي الحلقات، وقدمت مشاهد قوية مع إياد نصار.



من بين مفاجآت المسلسل على مستوى الأداء محمد السويسي وعمرو القاضي إذ استطاعا إبراز مواهبهما خلال المشاهد القليلة التي ظهرا بها، كذلك لفت الانتباه بعض الوجوه الجديدة على رأسها نورا عبد الرحمن ومحمد دسوقي.



كل ما سبق لم يكن ليخرج على هذه الشاكلة لولا الحوار المرهف لعبية والمخرج تامر نادي الذي برع بتحويل الحالة بأكملها إلى صورة بصرية ذات طابع خاص وكادرات شديدة الحساسية، والأهم قدرته على قيادة فريق العمل بأكمله، وتحفيز أفراده على تقديم أفضل ما لديهم.



نهاية مثالية



من بين إيجابيات العمل الاهتمام بالموسيقى، بداية من أغنية "هتحارب مين" لمسلم التي صدرت قبل أيام من شهر رمضان، ونجحت بجذب الانتباه، حتى إن البعض قرر متابعة العمل بسببها، مرورا بالتتر الرائع الذي كتبه محمود فاروق ولحنه إيهاب عبد الواحد وغناه محمد عدوية بصوته وتوافق مع الحبكة تماما.



وصولا إلى الموسيقى التصويرية لأشرف الزفتاوي، التي أبرزت حالات الصراع الداخلي التي يمر بها الأبطال، وعبّرت عن مشاعرهم في أحلك المواقف، حتى أنها كانت أحد أبطال مشهد النهاية.



وبالحديث عن النهاية، يمكن القول إن "صلة رحم" صاحب إحدى أفضل النهايات الدرامية، من جهة جاءت غير متوقعة، ومن جهة أخرى لم تتصف بالاستسهال أو التلفيق، وهو أمر ليس بالدارج في الدراما العربية التي يجيد الكثيرون كتابتها لكنهم يفسدونها بنهايات كليشيهية أو غير ناضجة دون مراعاة لذكاء الجمهور وفطنته.



مسلسل "صلة رحم" عمل مهم جدير بالمشاهدة أكثر من مرة، وسرعان ما سينضم لقائمة المسلسلات العربية المفضلة لدى العديد من عشاق الدراما، والعمل من 15 حلقة أنتجه صادق الصباح، وكتبه محمد هشام عبية، وأخرجه تامر نادي.



وقام ببطولته كل من: إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ويسرا اللوزي، وهبة عبد الغني، وريام كفارنة، وعابد عناني، ومحمد السويسي، وعمرو القاضي، ونورا عبد الرحمن.

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