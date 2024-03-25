بدء تقديم الطلبات التفصيلية لدعم المشروعات الابتكارية والريادية

فعلى المبتكرين والرياديين الراغبين بالتقدم بطلباتهم التفصيلية، تعبئة نموذج الطلب التفصيلي والوثائق الأخرى المطلوبة من خلال التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة عبر الرابط الالكتروني ، في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المحددة لهذة الدورة، والتي تشمل ما يلي:

1. تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الصناعي، والتصنيع الرقمي وانترنت الأشياء (Digital Fabrication, AI and IoT) في تعزيز تقنيات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، والأمن الدوائي، والأمن السيبراني.



2. إدامة وتكامل وسلامة سلاسل التوريد.



3. تكريس الابتكارات العلمية والهندسية المثبتة علمياً، أو مخبريا في الصناعة لخلق منتجات جديدة أو حل تحديات قائمة في قطاع الصناعة.



والجدير بالذكر بأن مسار دعم المشاريع الابتكارية والريادية يختلف عن مسار دعم البحوث العلمية في القطاعات المختلفة. حيث أن مسار دعم مشاريع الابتكارية والريادية يكون لمقترحات المشاريع التي وصلت لمرحلة من التطوير تُمكن مقدم المقترح في النهاية من تطوير أعمال أو إطلاق شركة ناشئة (Startup/ Spin-Off) للمنتج الذي يتم تطويره أو ابتكاره، ويكون له قيمة أو فرصة سوقية تحقق عائداً استثمارياً مستقبلاً. ولا بدّ أن ينطبق على المقترحات المقدمة ضمن طلبات الدعم تعريف الصندوق للابتكار المتضمن " خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/ أو الإقليمي و/ أو المحلي) بطريقة جديدة تُفضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/ أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/ أو إيرادات جديدة و/ أو تحسين خدمة و/ أو عمليات جديدة و/ أو تأثير مجتمعي "، أو تعريف الصندوق للريادة المتضمن:" إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها"، بحسب ما ورد في تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة (2021).



ويتزامن إطلاق الصندوق للدورة الابتكارية والريادية للعام 2024، مع إعلان الصندوق عن إطلاق الدورة البحثية لاستقبال الطلبات الأولية للعام 2024، والتي سينتهي التقديم لها أيضاً مساء يوم الأحد الموافق (21-4-2024)، وكذلك إطلاق الصندوق بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأورومتوسطية لدعم البحوث والابتكار (PRIMA) للعام 2024، والتي تمثل مبادرة إقليمية مشتركة لدول حوض المتوسط لإجراء بحوث مشتركة بين فرق بحثية من ثلاثة دول على الأقل ضمن أولويات إقليمية محددة، حيث سينتهي التقديم لها في تاريخ 7-4-2024. ويمكن للراغبين بالتعرف على فرص التمويل الرجوع لموقع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار للاطلاع على شروط التقديم وتعبئة الطلبات.



ويدعو الصندوق المبتكرين والرياديين، وكذلك الباحثين للاستفادة من الفرص المعلنة، وتقديم طلباتهم مع ضروة مراعاة شروط التقديم وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة.

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