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فواكه تخلص من الإمساك

3/25/2024 4:24:44 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف أطباء أمراض الجهاز الهضمي عن فواكه لها مفعول السحر في التخلص من الإمساك.
وأوصى الأطباء بتناول ثمرتين من الكيوي لتساعدك على التخلص من الإمساك.
ويقول الأطباء إن الكيوي ليس الفاكهة الوحيدة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الإمساك، حيث أوصوا أيضًا بتناول ما يلي:
البرقوق أو شرب عصير البرقوق
فاكهة التنين
تفاح
إجاص
البرتقال
الكمثرى
التين

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