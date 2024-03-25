فواكه تخلص من الإمساك

(MENAFN
- Al Watan) كشف أطباء أمراض الجهاز الهضمي عن فواكه لها مفعول السحر في التخلص من الإمساك.
وأوصى الأطباء بتناول ثمرتين من الكيوي لتساعدك على التخلص من الإمساك.
ويقول الأطباء إن الكيوي ليس الفاكهة الوحيدة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الإمساك، حيث أوصوا أيضًا بتناول ما يلي:
البرقوق أو شرب عصير البرقوق
فاكهة التنين
تفاح
إجاص
البرتقال
الكمثرى
التين
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