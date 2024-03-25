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الكلاب تفهم كلام البشر

3/25/2024 4:24:44 AM
(MENAFN- Al Watan) خلصت دراسة جديدة عن موجات الدماغ نشرتها مجلة ((كارنت بايولوجي))، إلى أن سماع الكلاب أسماء ألعابها المفضلة ينشّط ذاكرتها للأشياء المرتبطة بها، ما يدلّ على أن هذا النوع من القدرات ليس حكراً على البشر. تقول الباحثة في جامعة لوراند إيوتفوس المجرية ليلا ماجياري، إن النتائج ((توضح لنا أن هذه القدرة ليست حكراً على البشر)).
وفي هذه الدراسة، استخدمت ليلا ماجياري وزملاؤها تقنية تصوير دماغي غير جراحية على 18 كلباً. وباستخدام أقطاب كهربائية موضوعة على جماجمها، سجل الباحثون نشاط الدماغ. وكان أصحاب الكلاب ينطقون بالكلمات المرتبطة بالألعاب التي تعرفها هذه الحيوانات، ثم يظهرون لها إما الشيء المقصود، وإما جسماً مختلفاً.
وبعد التحليل، اكتشف فريق الباحثين أنماطاً مختلفة في دماغ الكلب، تبعاً لما إذا كان صاحبه ينطق بالكلمة الخاصة بالجسم، أو بكلمة مرتبطة بجسم آخر. يُعتبر هذا النوع من التجارب، المعتمد منذ عقود على البشر، دليلاً على فهم المعنى.

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