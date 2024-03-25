إيلون ماسك يعلن عن تقنية تُمكّن المكفوفين من استعادة البصر

MENAFN - Al Watan) كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن شركته المتخصصة في التكنولوجيا العصبية "نيورالينك"، ستساهم في مساعدة المكفوفين على استعادة البصر وهناك اختبارات فعلية تُجرى على القرود.

وقدأعلن ماسك عن الاسم الرسمي للمشروع "Blindsight" وذلك أثناء رده على المتفاعلين معه عبر منصة (X).

كما أشار إلى أن التكنولوجيا ستكون مبدئيا مشابهة لرسومات نينتندو المبكرة من حقبة ألعاب الفيديو ذات الـ8 بت في الثمانينيات، لكن ماسك يأمل في نهاية المطاف أن تتجاوز هذه التقنية القدرة البشرية الطبيعية على الرؤية.

ومن جانب آخر واجهت الشركة دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها، واتهمها مراقبون بإجراء بحوث متهورة، وبالمسؤولية عن نفوق 1500 حيوان، حيث كشفت وثائق أن قرود اختبار نيورالينك تحملت "معاناة شديدة" خلال التجارب من 2017 إلى 2020.

وقد نفى ماسك هذا الاتهام قائلًا: "لم يمت أي قرد أو يُصب بجروح خطيرة بسبب جهازنا" بحسب موقع "يورونيوز"

فيما تنبؤات ماسك التكنولوجية شبيهة بأفلام الخيال العلمي، إلا أن الشركة كشفت عن هوية أول مريض اختبار بشري لها، وهو نولاند أربو، من أريزونا، كذلك شاركت مقطع فيديو لأربو، وهو شاب مصاب بشلل نصفي يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو يلعب الشطرنج "تخاطريًا" باستخدام الشريحة الدماغية التي طورتها الشركة.

وتمكّن هذه الشريحة حاليًا من الاتصال بأجهزة الكمبيوتر عن طريق التفكير، لكن ماسك ادعى أنها ستسمح للدماغ يومًا ما بالتواصل مع الأجزاء المشلولة من الجسم، وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد منحت الشركة العام الماضي تصريحًا لإجراء أول تجرِبة لاختبار زرع هذه الشريحة في دماغ إنسان.