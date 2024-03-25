إيلون ماسك يعلن عن تقنية تُمكّن المكفوفين من استعادة البصر

(MENAFN
- Al Watan) كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن شركته المتخصصة في التكنولوجيا العصبية "نيورالينك"، ستساهم في مساعدة المكفوفين على استعادة البصر وهناك اختبارات فعلية تُجرى على القرود.
وقدأعلن ماسك عن الاسم الرسمي للمشروع "Blindsight" وذلك أثناء رده على المتفاعلين معه عبر منصة (X).
كما أشار إلى أن التكنولوجيا ستكون مبدئيا مشابهة لرسومات نينتندو المبكرة من حقبة ألعاب الفيديو ذات الـ8 بت في الثمانينيات، لكن ماسك يأمل في نهاية المطاف أن تتجاوز هذه التقنية القدرة البشرية الطبيعية على الرؤية.
ومن جانب آخر واجهت الشركة دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها، واتهمها مراقبون بإجراء بحوث متهورة، وبالمسؤولية عن نفوق 1500 حيوان، حيث كشفت وثائق أن قرود اختبار نيورالينك تحملت "معاناة شديدة" خلال التجارب من 2017 إلى 2020.
وقد نفى ماسك هذا الاتهام قائلًا: "لم يمت أي قرد أو يُصب بجروح خطيرة بسبب جهازنا" بحسب موقع "يورونيوز"
فيما تنبؤات ماسك التكنولوجية شبيهة بأفلام الخيال العلمي، إلا أن الشركة كشفت عن هوية أول مريض اختبار بشري لها، وهو نولاند أربو، من أريزونا، كذلك شاركت مقطع فيديو لأربو، وهو شاب مصاب بشلل نصفي يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو يلعب الشطرنج "تخاطريًا" باستخدام الشريحة الدماغية التي طورتها الشركة.
وتمكّن هذه الشريحة حاليًا من الاتصال بأجهزة الكمبيوتر عن طريق التفكير، لكن ماسك ادعى أنها ستسمح للدماغ يومًا ما بالتواصل مع الأجزاء المشلولة من الجسم، وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد منحت الشركة العام الماضي تصريحًا لإجراء أول تجرِبة لاختبار زرع هذه الشريحة في دماغ إنسان.
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