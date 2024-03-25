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امتنان من كيت وزوجها على دعم العالم

3/25/2024 4:24:44 AM
(MENAFN- Al Watan) أعرب أمير وأميرة ويلز عن ((تأثرهما الشديد)) و((امتنانهما)) لدعم المواطنين لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.
وكانت كيت / 42 عاما/ قد أعلنت في رسالة مصورة الجمعة أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي. وتدفق الدعم العالمي على الزوجين الملكيين، بما في ذلك من الملك تشارلز الثالث ودوق ودوقة ساسكس ورموز سياسية ومواطنين عاديين. وقال متحدث باسم قصر كينجستون ((الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها)).
وأضاف المتحدث ((هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم المواطنين، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت)).
وكان ملك بريطانيا تشارلز، الذي شُخصت إصابته بالسرطان في فبراير الماضي، قد أعرب عن فخره ((بزوجه ابنه الحبيبة)) لشجاعتها في الحديث عن علاجها.
كما قال دوق ودوقة ساسكس ((نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تمامًا وفي سلام)).
ويعتقد أن الرسالة المصورة، التي تم تسجيلها الأربعاء الماضي في قلعة ويندسور، صدرت في اليوم الذي بدأ فيه أبناء ويليام وكيت الثلاثة عطلة عيد الفصح المدرسية، وذلك من أجل الاستفادة من العطلة لحمايتهم من التغطية الإعلامية لصحة والدتهم.

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