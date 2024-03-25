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اليوم..بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

3/25/2024 4:24:43 AM
(MENAFN- Al Watan) تبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من اليوم الإثنين 15 رمضان ، التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية ، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.

وبالنسبة للتسجيل في نظام نور فإنه سيكون متاحا لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني، بدءا من 2 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445.

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