اليوم..بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

وبالنسبة للتسجيل في نظام نور فإنه سيكون متاحا لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني، بدءا من 2 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445.

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