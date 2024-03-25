اليوم..بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

اليوم..بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال
التاريخ
3/25/2024 4:24:43 AM
(MENAFN
- Al Watan) تبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من اليوم الإثنين 15 رمضان ، التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية ، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.
وبالنسبة للتسجيل في نظام نور فإنه سيكون متاحا لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني، بدءا من 2 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445.
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