Monday, 25 March 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار النفط وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

3/25/2024 4:24:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 85.67 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 80.88 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

موضوعات متعلقة المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح “كموك”: هبوط أسعار معادن البطاريات يشجع صفقات الاندماج والاستحواذ اليوان يتعافى بعد رسالة دعم قوية من المركزي الصيني

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس.تريدنج) وهي وحدة تابعة لشركة للأوراق المالية“تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية”.

وأضاف“انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات”.

وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز (NASDAQ:BKR) انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.


المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108016929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث