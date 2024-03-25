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إعمار العقارية تمنح شركة كورية مشروعين لبناء مجمع سكني في دبي

3/25/2024 4:24:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات الكوريا اليوم الاثنين، إنها فازت بمشروعين من شركة إعمار العقارية، لبناء مجمع سكني في دبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، يهدف المشروعان اللذان يبلغ إجمالي تكاليفهما 223 مليون دولار، إلى إنشاء المجمعين السكنيين كريك ووترز 1، وكريك ووترز 2 في كريك هاربور.

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ويحتوي كريك ووترز 1، وكريك ووترز 2 على 450 وحدة سكنية و455 وحدة سكنية على التوالي.


المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108016928

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