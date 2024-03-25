إعمار العقارية تمنح شركة كورية مشروعين لبناء مجمع سكني في دبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات الكوريا اليوم الاثنين، إنها فازت بمشروعين من شركة إعمار العقارية، لبناء مجمع سكني في دبي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، يهدف المشروعان اللذان يبلغ إجمالي تكاليفهما 223 مليون دولار، إلى إنشاء المجمعين السكنيين كريك ووترز 1، وكريك ووترز 2 في كريك هاربور.
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ويحتوي كريك ووترز 1، وكريك ووترز 2 على 450 وحدة سكنية و455 وحدة سكنية على التوالي.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108016928
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