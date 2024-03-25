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وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعميق الشراكات مع اليونان

3/25/2024 4:24:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق الشراكات والصداقات مع اليونان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين؛ بمناسبة عيد استقلال اليونان:“نقدر شراكة اليونان في قضايا مثل تغير المناخ وقيادتها لاستضافة مؤتمر محيطنا هذا العام”، مشيدا بدعم اليونان المستمر للسيادة الأوكرانية والمساعدات الإنسانية إلى غزة والمشاركة في عمليات حارس الازدهار”.

موضوعات متعلقة المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح “كموك”: هبوط أسعار معادن البطاريات يشجع صفقات الاندماج والاستحواذ اليوان يتعافى بعد رسالة دعم قوية من المركزي الصيني

وأضاف:“نتطلع إلى عام آخر من التحديات والفرص، يسعدني أن شراكتنا أقوى من أي وقت مضى”.

وتابع بلينكن قائلا:“إن الولايات المتحدة واليونان تستفيدان من العلاقات العميقة والدائمة بين شعبينا، بما في ذلك الالتزام العميق بالديمقراطية والابتكار”، مضيفا:“اليونان تعد بمثابة مصدر إلهام للمبادئ التي نعتز بها ونعتمد عليها في التصدي للتحديات العالمية الراهنة باعتبارها مهد الديمقراطية”.

وأشار إلى أنه على الحدود الجنوبية الشرقية لأوروبا، عملت اليونان -الشريكة الثنائية وحليفة الناتو- كمؤيد مبدئي للسلام والازدهار، وعلاوة على ذلك، مضيفا“نتشاطر رؤية مشتركة للتعاون السلمي والمستدام والشفاف في الفضاء بموجب اتفاقيات أرتميس”.

المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108016926

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