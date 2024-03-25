بنك الصين يعزز دعمه للتمويل الشامل

MENAFN - Al-Borsa News) عزز بنك الصين، أحد أكبر أربعة بنوك مملوكين للدولة في الصين، دعمه للتمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة.

وذكر البنك أنه بحلول نهاية عام 2023، تجاوزت قروضه الشاملة المستحقة 1.7 تريليون يوان (239.42 مليار دولار)، بمتوسط معدل نمو يزيد عن 40% في السنوات الثلاث الماضية.

موضوعاتالمؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح “كموك”: هبوط أسعار معادن البطاريات يشجع صفقات الاندماج والاستحواذ اليوان يتعافى بعد رسالة دعم قوية من المركزي الصيني

وقدم خدمات مالية شاملة لأكثر من 1.07 مليون عميل في مجالات متعددة، مثل التوظيف وريادة الأعمال والصرف الأجنبي والتجارة الخارجية والزراعة.

وفي المرحلة المقبلة، سيركز البنك على مجالات تشمل التوظيف ومعيشة الناس، والقوى الإنتاجية الحديثة النوعية والنهوض بالريف، وتحسين جودة وفعالية الخدمات المالية الشاملة.