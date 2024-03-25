بنك الصين يعزز دعمه للتمويل الشامل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عزز بنك الصين، أحد أكبر أربعة بنوك مملوكين للدولة في الصين، دعمه للتمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة.
وذكر البنك أنه بحلول نهاية عام 2023، تجاوزت قروضه الشاملة المستحقة 1.7 تريليون يوان (239.42 مليار دولار)، بمتوسط معدل نمو يزيد عن 40% في السنوات الثلاث الماضية.
موضوعات متعلقة
المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح “كموك”: هبوط أسعار معادن البطاريات يشجع صفقات الاندماج والاستحواذ اليوان يتعافى بعد رسالة دعم قوية من المركزي الصيني
وقدم خدمات مالية شاملة لأكثر من 1.07 مليون عميل في مجالات متعددة، مثل التوظيف وريادة الأعمال والصرف الأجنبي والتجارة الخارجية والزراعة.
وفي المرحلة المقبلة، سيركز البنك على مجالات تشمل التوظيف ومعيشة الناس، والقوى الإنتاجية الحديثة النوعية والنهوض بالريف، وتحسين جودة وفعالية الخدمات المالية الشاملة.
MENAFN25032024000202011048ID1108016925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.