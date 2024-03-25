الناصر: نريد أن نكون الشريك الأول في رحلة التنمية الاقتصادية بالصين

MENAFN - Al-Borsa News) قال أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن الصين ليست مجرد سوق بالنسبة لشركة أرامكو، مبينا أن الشركة تريد أن تكون الشريك الأول في رحلة التنمية الاقتصادية بالصين، حيث يتم التركيز بوضوح على الفرص الجديدة.

ووفقا لبيان الشركة حدد الناصر الخطوط العريضة لإمكانية تعزيز التعاون مع الشركاء الصينيين، مشيرا إلى المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون بين أرامكو وشركائها الصينيين الاستراتيجيين، من خلال تقنيات الحد من الانبعاثات، وتطوير المواد، وقطاع المواد الكيميائية.

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وأضاف الناصر في كلمة له بمنتدى التنمية الصيني في بكين، إن الصين تمكنت في العقود الأخيرة من تحقيق إنجازات خاصة نموها الاقتصادي الملحوظ وقدرتها على مواجهة الكثير من التحديات، مبينا أن أرامكو السعودية تفخر بكونها أحد موردي الطاقة الأكثر موثوقية في الصين.

وأوضح أن أرامكو السعودية لا تزال على هدفها الراسخ بأمن الطاقة في الصين على المدى البعيد، ما سيدفع بالمزيد من النمو والتنمية في هذا البلد.

وذكر أنه مع تركيز الصين على تحقيق تنمية ذات جودة عالية، بدأت تظهر فرص أكبر للاستثمار والتعاون، ولهذا السبب تحتل الصين مكانة بالغة الأهمية في استراتيجية أرامكو الاستثمارية العالمية، مبينا أن أرامكو كانت من بين المستثمرين المباشرين الروّاد في الصين خلال العام الماضي، مضيفا أنها ليست مجرد مستثمر.

وحول وجود أرامكو السعودية في قطاع المواد الكيميائية في الصين، قال الناصر إن الصين تُعد بالفعل قوة تمثّل 40% من حجم المبيعات العالمية في مجال الكيميائيات، فيما حازت أرامكو السعودية مكانة كبيرة أيضًا في هذا المجال، مع حصة الأغلبية في شركة سابك وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى خطط الشركة لرفع الإنتاج من أعمال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وذكر أن الأهداف الاستراتيجية للصين ولأرامكو السعودية في مجال المواد الكيميائية متوافقة تمامًا، وقد شهدت إجراءات مبكرة لأرامكو السعودية على أرض الواقع خلال العام الماضي حيث كانت هناك اتفاقيتان لاستثمارات بمليارات الدولارات في مجال تحويل السوائل إلى كيميائيات في الصين، وهي تطور حاليًا فرصًا استثمارية إضافية مع الشركاء الصينيين للمساعدة في بناء قطاع كيميائي رائد عالميًا.

وأشار إلى أن الطاقة المنخفضة الكربون تُعد مجالًا يحظى بأهمية عالمية، ويشمل ذلك الطموحات المناخية للبلدين، وتتمتع الصين بنقاط قوة متميّزة في مصادر الطاقة المتجددة والمواد الحيوية، في حين أن المملكة وأرامكو السعودية لديهما هدف واضح فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والوقود الكهربائي، وتتمتع هذه المجالات بإمكانات كبيرة على المدى البعيد، ولذلك فإن الجمع بين نقاط القوة يمكن أن يتناسب مع طموحات الشركة.

وبالنسبة إلى إمكانيات التعاون الوثيق بين أرامكو السعودية والصين في مجال التقنيات، قال الناصر، إن هناك مجالا ستراتيجيا للتعاون وهو رأس المال الجريء حيث ضاعفت الشركة، مؤخرًا، تمويل ذراع رأس المال الجريء ليصل إلى 7.5 مليار دولار، مع التركيز على الابتكار الصناعي، والتقنيات الثورية، والاستدامة، وهناك فرص جذابة للصين وأرامكو السعودية للتعاون في كل هذه المجالات.





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