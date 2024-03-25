كايرو للصرافة: 275 مليون جنيه حصيلة التنازل عن العملات منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نجحت شركة كايرو للصرافة، إحدى شركات بنك القاهرة، في اجتذاب حصيلة من التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه، تبلغ ما قيمته 275 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس.
وقال محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجزء الأكبر من التنازلات كان من تنازل الدولار.
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وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
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