كايرو للصرافة: 275 مليون جنيه حصيلة التنازل عن العملات منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت شركة كايرو للصرافة، إحدى شركات بنك القاهرة، في اجتذاب حصيلة من التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه، تبلغ ما قيمته 275 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس.

وقال محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجزء الأكبر من التنازلات كان من تنازل الدولار.

موضوعات“الجزار” يستعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام “الأهلى” و”مصر للصرافة” تجذبان نقدًا أجنبيًا يعادل 5.7 مليار جنيه منذ التعويم سفير إيطاليا: الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي لها أوجه متعددة

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.