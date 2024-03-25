وزير المالية الصيني: أولويات لدعم التنمية عالية الجودة في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حدد لان فوه آن، وزير المالية الصيني، المهام الرئيسية للوزارة بشأن تعزيز التنمية عالية الجودة للبلاده في عام 2024.
وصرح لان في منتدى الصين للتنمية 2024 الذي افتتح في بكين، بأن الوزارة ستعمل على الإسراع في تنمية القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، وزيادة الدعم المالي للابتكار، والترقية الصناعية، وتنمية الصناعات المستقبلية.
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وذكر أن الوزارة ستركز على توسيع الاستثمارات المربحة وإطلاق العنان للإمكانات الاستهلاكية، مما يعزز دور الطلب المحلي في تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، ستدعم الوزارة تجديد المعدات واسع النطاق والاستعاضة عن السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، فيما ستعامل كافة أنواع الشركات بشكل عادل فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي والمشتريات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص الوزارة المزيد من الموارد المالية إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحماية البيئة، كما ستعزز الاتصالات مع اقتصادات كبرى أخرى فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي.
وأشار الوزير إلى بذل الجهود لدفع الإصلاحات المالية والضريبية في البلاد.
ووفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام، حددت الصين نسبة عجز الناتج المحلي الإجمالي عند 3 بالمائة لعام 2024، بقيمة 4.06 مليار يوان (572 مليار دولار)، وهو ما يزيد بـ180 مليار يوان عن الرقم المحدد في بداية عام 2023.
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