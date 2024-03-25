وزير المالية الصيني: أولويات لدعم التنمية عالية الجودة في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حدد لان فوه آن، وزير المالية الصيني، المهام الرئيسية للوزارة بشأن تعزيز التنمية عالية الجودة للبلاده في عام 2024.

وصرح لان في منتدى الصين للتنمية 2024 الذي افتتح في بكين، بأن الوزارة ستعمل على الإسراع في تنمية القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، وزيادة الدعم المالي للابتكار، والترقية الصناعية، وتنمية الصناعات المستقبلية.

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وذكر أن الوزارة ستركز على توسيع الاستثمارات المربحة وإطلاق العنان للإمكانات الاستهلاكية، مما يعزز دور الطلب المحلي في تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، ستدعم الوزارة تجديد المعدات واسع النطاق والاستعاضة عن السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، فيما ستعامل كافة أنواع الشركات بشكل عادل فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي والمشتريات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، ستخصص الوزارة المزيد من الموارد المالية إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحماية البيئة، كما ستعزز الاتصالات مع اقتصادات كبرى أخرى فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي.

وأشار الوزير إلى بذل الجهود لدفع الإصلاحات المالية والضريبية في البلاد.

ووفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام، حددت الصين نسبة عجز الناتج المحلي الإجمالي عند 3 بالمائة لعام 2024، بقيمة 4.06 مليار يوان (572 مليار دولار)، وهو ما يزيد بـ180 مليار يوان عن الرقم المحدد في بداية عام 2023.