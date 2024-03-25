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لندن تعلن استثمارات جديدة في الطاقة النووية

3/25/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يُعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الإثنين استثمارات عامة وخاصة جديدة لتعزيز برنامج الردع النووي للمملكة المتحدة وكذلك الصناعة النووية المدنية، حسبما أفاد داونينع ستريت أمس الأحد.

ووفقا لفرانس برس، قالت رئاسة الحكومة في بيان إن“أمن الطاقة والأمن القومي للمملكة المتحدة يعتمدان على الطاقة النووية”، مضيفة“هذا القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من العمال البريطانيين المهرة”.

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وسيعلن سوناك استثمارات عامة وخاصة بهدف تعزيز القوى العاملة في المجال النووي وبالتالي دعم 40 ألف وظيفة جديدة.

وسيُدلي رئيس الوزراء بهذه التصريحات من بارو في شمال إنجلترا، وهي مدينة يريد أن يراها“تزدهر بوصفها موقعا لبناء الغواصات النووية البريطانية”.

وستتعاون الحكومة مع شركات بينها بي إيه إي سيستمز ورولز رويس وإي دي إف وبابكوك“لاستثمار ما لا يقل عن 763 مليون جنيه استرليني (885 مليون يورو) بحلول عام 2030 في المهارات والتوظيف والتعليم”.

ونقل البيان عن سوناك قوله إنه“في عالم أكثر خطورة ويفرض تحديات، أصبح الردع النووي للمملكة المتحدة في البحر أكثر أهمية من أي وقت مضى. والطاقة النووية توفر للمستهلكين طاقة محلية أرخص وأنظف”.


المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108016921

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