المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ50 مليار يوان

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 50 مليار يوان (7.04 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وقال البنك، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.