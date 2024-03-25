التضخم الأساسي في سنغافورة يرتفع إلى 3.6% خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.6% مقارنة بـ3.1% خلال الشهر السابق عليه.
وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، أن هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية من 3.3% في يناير إلى 3.8% في فبراير، كما ارتفع تضخم أسعار الخدمات من 3.3% إلى 4.2%.
موضوعات متعلقة
المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح “كموك”: هبوط أسعار معادن البطاريات يشجع صفقات الاندماج والاستحواذ اليوان يتعافى بعد رسالة دعم قوية من المركزي الصيني
ويعد معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف الإقامة والنقل الخاص – خلال شهر فبراير المنصرم هو الأعلى منذ يوليو 2023، وجاء أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يسجل 3.4%.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108016919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.