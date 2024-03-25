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التضخم الأساسي في سنغافورة يرتفع إلى 3.6% خلال فبراير

3/25/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.6% مقارنة بـ3.1% خلال الشهر السابق عليه.

وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، أن هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية من 3.3% في يناير إلى 3.8% في فبراير، كما ارتفع تضخم أسعار الخدمات من 3.3% إلى 4.2%.

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ويعد معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف الإقامة والنقل الخاص – خلال شهر فبراير المنصرم هو الأعلى منذ يوليو 2023، وجاء أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يسجل 3.4%.

المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108016919

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