الجزائر تتعاقد مع هواوي لإنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الحكومة الجزائرية، على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة“هواوي” الصينية حول مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات الإلكترونية.
جاء ذلك عقب عرض التقرير المتعلق بمدى تقدم الرقمنة حول نسب الربط بين مختلف الهيئات والإدارات الحكومية، والذي قدمته الحكومة أمام الرئيس الجزائري خلال اجتماع اليوم.
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وأوضحت الرئاسة الجزائرية، أن مجلس الوزراء وافق على صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة هواوي الصينية نظرا لطابعها الاستعجالي.
كان الرئيس الجزائري قد أكد أن الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية التي تعطل المشاريع، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات.
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