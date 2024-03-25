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الجزائر تتعاقد مع هواوي لإنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات

3/25/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت الحكومة الجزائرية، على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة“هواوي” الصينية حول مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات الإلكترونية.

جاء ذلك عقب عرض التقرير المتعلق بمدى تقدم الرقمنة حول نسب الربط بين مختلف الهيئات والإدارات الحكومية، والذي قدمته الحكومة أمام الرئيس الجزائري خلال اجتماع اليوم.

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وأوضحت الرئاسة الجزائرية، أن مجلس الوزراء وافق على صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة هواوي الصينية نظرا لطابعها الاستعجالي.

كان الرئيس الجزائري قد أكد أن الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية التي تعطل المشاريع، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات.

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