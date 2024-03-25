6.9 مليار دولار إيرادات دى دى الصينية بالربع الأخير من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة دى دى جلوبال الصينية للنقل الذكي عن أرباح الربع الرابع من العام الماضي، والتي كشفت عن تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 6.9 مليار دولار (نحو 49.9 مليار يوان)، ما يشير إلى أن الشركة قد تعافت تدريجياً من الصعوبات بعد تدقيق وفحص تنظيمي مطول.

وذكرت وكالة رويترز أن صافي أرباح أكبر شركة لخدمات نقل الركاب في الصين، بلغ نحو 113.1 مليون دولار (نحو 818 مليون يوان) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر مقارنة مع خسارة قدرها 131 مليون دولار (نحو 953 مليون يوان قبل عام).

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وارتفعت إيرادات الشركة خارج الصين بنحو 33.3% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 304 ملايين دولار (2.2 مليار يوان صيني) بينما بلغ اجمالي إيرادات عام 2023 نحو 26.6 مليار دولار (نحو 192.4 مليار يوان) بارتفاع بنسبة 36.6 على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة من داخل الصين لعام 2023 بأكمله نحو 24.2 مليار دولار (175 مليار يوان) بينما بلغ صافي دخل الشركة نحو 152 مليون دولار (1.1 مليار يوان) للربع الأخير من العام الماضي بزيادة بنسبة 39% على أساس سنوي.

أزمة دى دى

وجدت الشركة الصينية نفسها تحت أنظار منظم الفضاء السيبراني الصيني وذلك بسبب اعتزامها الطرح العام الأولي في البورصة الأمريكية دون الحصول على موافقة، ما أدى إلى إجراء تحقيق يحظر إضافة مستخدمين جدد وأدى إلى إزالة العديد من تطبيقات ديدي من متاجر التطبيقات الكبرى.

وعُوقبت الشركة بغرامة قيمتها 1.2 مليار دولار في يوليو من عام 2022 بسبب انتهاكات في أمن البيانات، بينما بدأت الشركة التعافي من تحدياتها التنظيمية في أوائل عام 2023 عندما حصلت على إذن لإعادة تشغيل تطبيقاتها.

عوامل أثرت على صافي الربح

تأثر صافي أرباح في الربع الرابع من عام 2023 أيضاً بنفقات كبيرة لمرة واحدة في نوفمبر الماضي ارتبطت بتعويض المستخدمين عن خلل عطل تطبيق طلب سيارات الأجرة.

وقدمت الشركة لملايين العملاء كوبونات بقيمة 10 يوان (1.40 دولار) لكل عميل كجزء من الاعتذار عن العُطل.





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