6.9 مليار دولار إيرادات دى دى الصينية بالربع الأخير من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة دى دى جلوبال الصينية للنقل الذكي عن أرباح الربع الرابع من العام الماضي، والتي كشفت عن تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 6.9 مليار دولار (نحو 49.9 مليار يوان)، ما يشير إلى أن الشركة قد تعافت تدريجياً من الصعوبات بعد تدقيق وفحص تنظيمي مطول.
وذكرت وكالة رويترز أن صافي أرباح أكبر شركة لخدمات نقل الركاب في الصين، بلغ نحو 113.1 مليون دولار (نحو 818 مليون يوان) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر مقارنة مع خسارة قدرها 131 مليون دولار (نحو 953 مليون يوان قبل عام).
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وارتفعت إيرادات الشركة خارج الصين بنحو 33.3% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 304 ملايين دولار (2.2 مليار يوان صيني) بينما بلغ اجمالي إيرادات عام 2023 نحو 26.6 مليار دولار (نحو 192.4 مليار يوان) بارتفاع بنسبة 36.6 على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة من داخل الصين لعام 2023 بأكمله نحو 24.2 مليار دولار (175 مليار يوان) بينما بلغ صافي دخل الشركة نحو 152 مليون دولار (1.1 مليار يوان) للربع الأخير من العام الماضي بزيادة بنسبة 39% على أساس سنوي.
أزمة دى دى
وجدت الشركة الصينية نفسها تحت أنظار منظم الفضاء السيبراني الصيني وذلك بسبب اعتزامها الطرح العام الأولي في البورصة الأمريكية دون الحصول على موافقة، ما أدى إلى إجراء تحقيق يحظر إضافة مستخدمين جدد وأدى إلى إزالة العديد من تطبيقات ديدي من متاجر التطبيقات الكبرى.
وعُوقبت الشركة بغرامة قيمتها 1.2 مليار دولار في يوليو من عام 2022 بسبب انتهاكات في أمن البيانات، بينما بدأت الشركة التعافي من تحدياتها التنظيمية في أوائل عام 2023 عندما حصلت على إذن لإعادة تشغيل تطبيقاتها.
عوامل أثرت على صافي الربح
تأثر صافي أرباح في الربع الرابع من عام 2023 أيضاً بنفقات كبيرة لمرة واحدة في نوفمبر الماضي ارتبطت بتعويض المستخدمين عن خلل عطل تطبيق طلب سيارات الأجرة.
وقدمت الشركة لملايين العملاء كوبونات بقيمة 10 يوان (1.40 دولار) لكل عميل كجزء من الاعتذار عن العُطل.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108016917
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