العراق: تسليم إنتاج النفط من كردستان للحكومة يعجل باستئناف التصدير

MENAFN - Al-Borsa News) أرجعت وزارة النفط الاتحادية العراقية توقف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق لعدة أسباب، كان من أهمها امتناع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومته لتصديره، وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية، بحسب بيان صدر عن الوزارة.

وأشارت إلى إمكانية استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال تسليم تلك الشركات الإنتاج من حقول الإقليم وفق القانون.

موضوعاتالمؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح “كموك”: هبوط أسعار معادن البطاريات يشجع صفقات الاندماج والاستحواذ اليوان يتعافى بعد رسالة دعم قوية من المركزي الصيني

تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد. وقال وزير النفط العراقي حينها، إن الحكومة ستنفذ هذا الحكم باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية.

وفي أواخر يونيو 2022، أعلنت شركة“شلمبرجير” الأمريكية لخدمات حقول النفط عن تجميد نشاطها في الإقليم بعد أيام من إجراء مماثل اتخذته نظيرتها“بيكر هيوز” تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وجاء انسحاب الشركات الدولية في أعقاب خطاب من شركة النفط الوطنية العراقية بتاريخ 12 يونيو 2022 تطالب فيه الشركات بتنفيذ قرار المحكمة بشأن النفط المُنتج في الإقليم.

فشلت الحكومة الاتحادية والمسؤولون الأكراد في مارس 2023 في التوصل إلى اتفاق على استئناف ضخ نحو 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط من ميناء تركي، وتوقفت التدفقات عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد فوز العراق بقضية تحكيم ضد تركيا في غرفة التجارة الدولية، إذ دفعت الحكومة بأنه يجب على أنقرة عدم السماح بتصدير النفط الكردي من ميناء جيهان دون موافقة بغداد، وتضمن القرار حكماً بدفع تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق تعويضاً عن نقل النفط دون موافقة بغداد.

مساعٍ لحل مشكلة التكلفة المرتفعة

أعلنت تركيا في مطلع أكتوبر 2023 أن خط أنابيب النفط العراقي التركي أصبح جاهزاً للعمل. وفي نوفمبر الماضي، عرضت الشركات العاملة في الإقليم بيع النفط من حقولها إلى الحكومة الاتحادية مباشرة، سعياً لاستئناف الصادرات المتوقفة منذ مارس 2023.

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس تعديلاً مقترحاً على موازنة البلاد يسمح لها بسداد مستحقات شركات النفط العالمية التي تعمل في كردستان العراق. ومن شأن ذلك التعديل أن يسمح للإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باستئناف الإنتاج والتصدير عبر ميناء جيهان التركي.

تتمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف تدفقات النفط الكردي في تكلفة الإنتاج المرتفعة بالمنطقة، إذ قدّرها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- في ديسمبر الماضي- عند 21 دولاراً للبرميل في كردستان، مقابل 8 دولارات فقط في مناطق أخرى من البلاد.

وقال عبد الغني، مجيباً عن استفسارات سابقة لـ”بلومبرج”:“نسعى إلى حل مشكلة التكلفة العالية بسرعة، واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات العالمية.

من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد خلال الشهر المقبل، ما قد يساعد في تناول الملفات الشائكة الأخرى، بما في ذلك التعويض الذي أمرت به المحكمة. واختتم عبد الغني أن العراق حريص على استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع أنقرة.





المصدر: