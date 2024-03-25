سعر خام الحديد يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق خام الحديد أكبر ارتفاع أسبوعي له خلال 6 أشهر وسط تزايد التفاؤل تدريجياً حول فرص التعافي الاقتصادي في الصين، التي تعد أكبر دولة مستهلكة للخام.
قلل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، من خطورة الأزمات التي يعاني منها اقتصاد بلاده في خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني أمس الأحد، مضيفاً أنه ما يزال هناك مجال كبير لمزيد من الدعم على صعيد السياسات. وأوضح أن الخطوات المتخذة للحد من المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية أظهرت تطوراً إيجابياً.
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وصعدت أسعار خام الحديد أكثر من 8% بنهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجعها دون 100 دولار للطن إلى أدنى مستوى لها منذ مايو يوم الاثنين الماضي، متأثرة بأزمة العقارات المستمرة في البلاد، والتي أضعفت وتيرة استهلاك الصلب.
من جانبها، ترى مجموعة“أستراليا آند نيوزيلندا جروب هولدينغز” (ANZ Group Holdings) المصرفية أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل، حيث انخفضت إلى أقل من تكلفة الجملة محلياً في الصين.
وتتوافق وجهة النظر هذه، مع تقييم سابق أصدره مصرف“الكومنولث” الأسترالي، وأوضح فيه أن دعم التكلفة سيصبح أحد الاعتبارات المهمة للسوق الآن.
لكن رغم هذا الارتفاع، لا يزال خام الحديد أحد أسوأ السلع أداءً هذا العام، حيث سجل خسارة تزيد عن 20%، وتراكمت مخزوناته في الموانئ الصينية.
وارتفعت العقود المستقبلية لشهر أبريل 0.3% إلى 108.45 دولار للطن . وفي داخل الصين، انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد ببورصة داليان، كما تراجعت عقود الصلب في شنغهاي.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108016915
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