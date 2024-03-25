سعر خام الحديد يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حقق خام الحديد أكبر ارتفاع أسبوعي له خلال 6 أشهر وسط تزايد التفاؤل تدريجياً حول فرص التعافي الاقتصادي في الصين، التي تعد أكبر دولة مستهلكة للخام.

قلل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، من خطورة الأزمات التي يعاني منها اقتصاد بلاده في خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني أمس الأحد، مضيفاً أنه ما يزال هناك مجال كبير لمزيد من الدعم على صعيد السياسات. وأوضح أن الخطوات المتخذة للحد من المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية أظهرت تطوراً إيجابياً.

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وصعدت أسعار خام الحديد أكثر من 8% بنهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجعها دون 100 دولار للطن إلى أدنى مستوى لها منذ مايو يوم الاثنين الماضي، متأثرة بأزمة العقارات المستمرة في البلاد، والتي أضعفت وتيرة استهلاك الصلب.

من جانبها، ترى مجموعة“أستراليا آند نيوزيلندا جروب هولدينغز” (ANZ Group Holdings) المصرفية أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل، حيث انخفضت إلى أقل من تكلفة الجملة محلياً في الصين.

وتتوافق وجهة النظر هذه، مع تقييم سابق أصدره مصرف“الكومنولث” الأسترالي، وأوضح فيه أن دعم التكلفة سيصبح أحد الاعتبارات المهمة للسوق الآن.

لكن رغم هذا الارتفاع، لا يزال خام الحديد أحد أسوأ السلع أداءً هذا العام، حيث سجل خسارة تزيد عن 20%، وتراكمت مخزوناته في الموانئ الصينية.

وارتفعت العقود المستقبلية لشهر أبريل 0.3% إلى 108.45 دولار للطن . وفي داخل الصين، انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد ببورصة داليان، كما تراجعت عقود الصلب في شنغهاي.





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