الأهلى ومصر للصرافة تجذبان نقدًا أجنبيًا يعادل 5.7 مليار جنيه منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حصيلة شركات الأهلى للصرافة، ومصر للصرافة، من النقد الأجنبى إلى 5.7 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس
من جانبه، قال عبد المجيد محيى الدين رئيس شركة الأهلى للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 3 مليار و344 مليون جنيه.
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وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 244 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالى المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.
فى السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، تجاوزت ما قيمته 2 مليار و450 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، وذلك منذ قرارتحرير سعر الصرف فى 6 مارس.
وأوضح فوزى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%.
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