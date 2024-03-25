الأهلى ومصر للصرافة تجذبان نقدًا أجنبيًا يعادل 5.7 مليار جنيه منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة شركات الأهلى للصرافة، ومصر للصرافة، من النقد الأجنبى إلى 5.7 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس

من جانبه، قال عبد المجيد محيى الدين رئيس شركة الأهلى للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 3 مليار و344 مليون جنيه.

موضوعات“كايرو للصرافة”: 275 مليون جنيه حصيلة التنازل عن العملات منذ التعويم 80 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر 5.6 مليار جنيه تنازلات العملة فى صرافات“الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” منذ التعويم

وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 244 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالى المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.

فى السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، تجاوزت ما قيمته 2 مليار و450 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، وذلك منذ قرارتحرير سعر الصرف فى 6 مارس.

وأوضح فوزى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%.