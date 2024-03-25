اليوان يتعافى بعد رسالة دعم قوية من المركزي الصيني

MENAFN - Al-Borsa News) تقلصت خسائر اليوان الصيني المسجلة الجمعة الماضية بعدما أشار البنك المركزي في البلاد إلى دعمه للعملة المُدارة من خلال تحديد سعر مرجعي يومي أقوى من المتوقع.

حدد بنك الشعب الصيني سعراً مرجعياً لليوان عند 7.0996 لكل دولار اليوم الاثنين مقارنة بتوقعات المحللين الذين شاركوا في استطلاع“بلومبرج” الذين قدروا تحديده عند 7.2222، وهو أكبر توجه لتعزيز العملة منذ نوفمبر. يأتي ذلك مقارنة بسعر مرجعي قدره 7.1004 في الجلسة السابقة.

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ارتفع سعر اليوان المتداول داخل بر الصين الرئيسي بنسبة 0.5% إلى 7.1902 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر. وكانت البنوك الحكومية تبيع الدولارات داخل البلاد، كما كانت هناك علامات على شح السيولة باليوان في الخارج، مما دعم العملة أيضاً، وفقاً لمتداولين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً.

قال خون غوه، رئيس أبحاث آسيا في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (Australia & New Zealand Banking Group)، إن“تحديد سعر مرجعي الآن يعد إشارة واضحة من السلطات بأنها لن تسمح بتهاوي اليوان بشكل أكبر. وكانت تحركات يوم الجمعة الماضي عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من جانب السوق، وجاء تحديد السعر المرجعي اليوم موجهاً بقوة لتصحيح هذا الوضع”.

اليوان مصدر استقرار للعملات الأخرى

كانت العملة الصينية مصدراً للاستقرار في سوق العملات الأجنبية العالمية ومرساة لأقرانها الإقليميين، وفقاً لخبراء استراتيجيين. ولا شك أن إشارة المسؤولين بأنهم قد يسمحون بمخاطر ضعف اليوان، تزيد التقلبات التي قد تمتد إلى أسواق العملات الإقليمية والعالمية.

تراجع اليوان المتداول داخل بر الصين الرئيسي بأكبر قدر منذ أكثر من شهرين يوم الجمعة، حيث راهن المتداولون على أن تحديد سعر مرجعي في ذلك اليوم يوضح أن المسؤولين منفتحون على انخفاض قيمة العملة. وجدير بالذكر أن اليوان ضعف مؤخراً بشكل يتجاوز المستوى المراقب عن كثب البالغ 7.20 مقابل الدولار، الذي كان بمثابة مستوى دعم رئيسي للعملة منذ نوفمبر.

قال أليكس لو، المحلل الاستراتيجي الكلي لدى“تي دي سيكيورتيز” (TD Securities):“نتوقع أن يتخذ بنك الشعب الصيني خطوات أكثر لمنع ضعف اليوان بشكل أكبر في الوقت الحالي وأن يمنع التقلبات الحادة بين اليوان المتداول داخل البلاد وخارجها، خاصة بعد رد فعل السوق الذي شوهد الجمعة الماضية”.

ويعد دعم اليوان أمراً حيوياً لاستقراره هذا العام مع استمرار اقتصاد الصين في مواجهة سلسلة من الأزمات، مثل تباطؤ سوق العقارات وضعف المعنويات السوقية. كما يواجه البنك المركزي تحدياً حساساً، حيث يحاول الحفاظ على سياسة نقدية داعمة مع إبقاء ضغوط التدفقات الرأسمالية الخارجية ضمن إطار مرونة سعر الدولار.

تعتقد شركة“آر بي سي كابيتال ماركتس” (RBC Capital Markets) أن اليوان ربما يستمر في التراجع نحو مستويات شوهدت خلال العام الماضي، لكن الوتيرة ستكون تدريجية هذه المرة. كما قال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في آسيا بالشركة، إن العملة لا يزال بإمكانها الوصول إلى مستوى 7.30 للدولار في المستقبل،“لكن هذا لن يحدث خلال يوم أو يومين” حسب قوله.

تأثير ضعف الين على اليوان

على صعيد العملات الأخرى، جاءت خطوة بنك الشعب الصيني بعد تحذير قوي من جانب مسؤول بوزارة المالية اليابانية ضد المضاربات التي تضعف الين، عقب التراجع الأخير الذي شهدته العملة. وصرح نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا للصحفيين اليوم الاثنين بأن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة دون استبعاد أي شيء.

من جانبها، قالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في“ساكسو ماركتس” (Saxo Markets)، إن السلطات الصينية قد تشعر بالقلق بشأن الجانب التنافسي للين الأضعف، وهذا القلق قد يزداد إذا واصل الين الانخفاض. ولا تبتعد العملة اليابانية، التي تقف عند حوالي 151 يناً للدولار، عن أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وإذا انخفض سعر الين بأكثر من 152 يناً مقابل الدولار،“فمن المحتمل أن يسمح بنك الشعب الصيني بتراجع سعر اليوان داخل البلاد بشكل أكبر نحو 7.25′′، وفقاً لما قالته تشانانا.





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