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كموك: هبوط أسعار معادن البطاريات يشجع صفقات الاندماج والاستحواذ

3/25/2024 4:24:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار معادن البطاريات إلى مستويات توفر فرصة أفضل للاستثمار في هذه المواد، وفقاً لمجموعة“كموك” الصينية.

أشارت شركة التعدين إلى اهتمامها بعمليات الدمج والاستحواذ في بيان أرباحها للعام بأكمله، بعدما سجلت زيادة بنسبة 36% في صافي إيراداتها لتصل إلى 8.25 مليار يوان (1.15 مليار دولار)، متجاوزةً بذلك التوقعات.

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قالت“كموك”:“دخلت العديد من المنتجات المعدنية مرحلة المقاصة في السوق وتم تسعيرها بشكل معقول، ما أتاح لنا فرصاً أفضل للاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ”.

أدت تخمة إمدادات الليثيوم إلى انهيار الأسعار بأكثر من 80% خلال العام الماضي، في حين تراجعت أسعار النيكل والكوبالت أيضاً، وسط مخاوف من أن التحول إلى السيارات الكهربائية قد لا يكون سلساً وسريعاً كما كان متوقعاً. وأدى تباطؤ القطاع إلى تغيرات جذرية بالمشروعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن علامات الانتعاش المحتمل بدأت في الظهور.

تفاؤل بالطلب على المواد الخام

لا تزال“كموك” متفائلة بشأن الطلب على المواد الخام بينما تُحدث الصين قاعدتها الصناعية، إضافة إلى انتقال العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري وفقاً لما قالته الشركة. كما تشمل خططها الاستثمارية تطوير عمليات منجمي“تينك فونغوروم” (Tenke Fungurume) و”كيسانفو” (Kisanfu) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ستبلغ مستويات الإنتاج الكامل هذا العام.

يُتوقع أن تنتج“تينك” 450 ألف طن من النحاس و37 ألف طن من الكوبالت هذا العام، في حين يُتوقع ارتفاع الإنتاج في منجم“كيسانفو” ليتجاوز 520 ألف طن من النحاس وأكثر من 60 ألف طن من الكوبالت.

أشارت“كموك” إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيبقيها في صدارة الشركات العالمية لإنتاج الكوبالت، كما يسمح لها بأن تصبح من أفضل 10 شركات منتجة للنحاس.


المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108016911

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