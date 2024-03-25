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المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح

3/25/2024 4:24:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وأغلق نيكي منخفضا 1.61% عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهما من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهما فقط.

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وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26% إلى 2777.64 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6%، وخسر سهم فاست ريتيلنج المالكة لشركة يونيكلو 0.6%، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6%.

ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضا أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة.

وتراجع سهم مجموعة سوني نحو 3%، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1%.

وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2% و2.1% على الترتيب.


المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108016910

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