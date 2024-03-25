المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.
وأغلق نيكي منخفضا 1.61% عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهما من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهما فقط.
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وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26% إلى 2777.64 نقطة.
وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6%، وخسر سهم فاست ريتيلنج المالكة لشركة يونيكلو 0.6%، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6%.
ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضا أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة.
وتراجع سهم مجموعة سوني نحو 3%، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1%.
وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2% و2.1% على الترتيب.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108016910
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