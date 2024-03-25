مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخلي باحاته

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحمت أعداد كبيرة من المستعمرين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، في اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي.
وانطلقت الاقتحامات من باب المغاربة، وصولا للساحات الشرقية والشمالية للمسجد الأقصى.
وشهد اليوم الثاني لاقتحام عيد المساخر اليهودي ارتفاع عدد المقتحمين، حيث بدأ الاقتحام في الساعة السابعة صباحا، مع ازدياد في أعداد شرطة الاحتلال والضباط المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وبعضهم تمركز عند سبيل الكأس.
وأخلت قوات الاحتلال بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة، وأخرجت شابين كانا يجلسان على المصطبة في محيط المصلى القبلي، وشابتين من المسجد.
وشهدت أبواب المسجد الأقصى فجرا تشديدات عسكرية، وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم لأداء صلاة الفجر، ومع ساعات الصباح منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستعمرين.
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