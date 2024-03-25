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مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخلي باحاته

3/25/2024 4:21:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت أعداد كبيرة من المستعمرين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، في اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي.

وانطلقت الاقتحامات من باب المغاربة، وصولا للساحات الشرقية والشمالية للمسجد الأقصى.

وشهد اليوم الثاني لاقتحام عيد المساخر اليهودي ارتفاع عدد المقتحمين، حيث بدأ الاقتحام في الساعة السابعة صباحا، مع ازدياد في أعداد شرطة الاحتلال والضباط المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وبعضهم تمركز عند سبيل الكأس.

وأخلت قوات الاحتلال بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة، وأخرجت شابين كانا يجلسان على المصطبة في محيط المصلى القبلي، وشابتين من المسجد.

وشهدت أبواب المسجد الأقصى فجرا تشديدات عسكرية، وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم لأداء صلاة الفجر، ومع ساعات الصباح منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستعمرين.

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