حالة الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيا وأمطار متفرقة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، وباردا نسبيا الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائجاً.

والأربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ربيعيا لطيفا ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.