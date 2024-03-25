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ثلاث إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

3/25/2024 4:21:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والشظايا، صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة مواطن (25 عاما) بالرصاص الحي في الفخد، وآخر (46 عاما) بالرصاص الحي في الفخد، وثالت بشظايا الرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت شارعي فيصل وحطين، ومحيط البلدة القديمة، وعدد من أحيائها في نابلس صباح اليوم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة ثلاثة مواطنين.

وكانت قوة أخرى اقتحمت منطقة بيت وزن غرب المدينة، فجر اليوم، واندلعت مواجهات، ولم يبلغ عن إصابات.

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