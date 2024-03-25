ثلاث إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والشظايا، صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة مواطن (25 عاما) بالرصاص الحي في الفخد، وآخر (46 عاما) بالرصاص الحي في الفخد، وثالت بشظايا الرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.
وقالت مصادر محلية إن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت شارعي فيصل وحطين، ومحيط البلدة القديمة، وعدد من أحيائها في نابلس صباح اليوم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة ثلاثة مواطنين.
وكانت قوة أخرى اقتحمت منطقة بيت وزن غرب المدينة، فجر اليوم، واندلعت مواجهات، ولم يبلغ عن إصابات.
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