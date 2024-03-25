صحيفة عبرية تكشف عن الخطة الكبرى لبايدن لإنهاء حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ليلة الاثنين، ما قالت إنها "خطة بايدن الكبرى لإنهاء حرب غزة"، والتي تسعى إلى إقصاء العناصر الإسرائيلية والفلسطينية "المتطرفة"، التي تعطل صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعتقد أنه بالضغط على حماس وعلى الحكومة الإسرائيلية ستستطيع تحييد العناصر الإسرائيلية والفلسطينية المتطرفة على حدٍّ سواء".

وتابعت قائلة إن هناك قناعة لدى بايدن أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يحُولان دون الوصول على صفقة ويتصديان لوقف إطلاق النار.

ونوهت إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عليه المفاضلة بينهما وبينه.

شرعية الحرب

وذهبت القناة إلى أن الجدل بين واشنطن وتل أبيب، والذي بات يهدد إنجازات الحرب، أعمق بكثير من قضية اجتياح رفح.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى صفقة الأسرى على أنها خطوة أولى مصيرية لتحريك مسيرة أكبر، ستبدأ بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ووفق الصحيفة "تعارض إدارة بايدن امتداد الحرب إلى رفح، والتي تهدف إلى تصفية كتائب حماس وقادة الحركة، وسيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية بين إسرائيل ورفح المصرية"، على حد قولها.

وتخشى واشنطن سقوط ضحايا بشكل جماعي في ظل تكدس مئات الآلاف من الغزِّيين في رفح الفلسطينية، الأمر الذي سيعني وقتها نهاية شرعية العمليات الإسرائيلية والتأييد الأمريكي لها.



ومضت قائلة إن الإدارة الأمريكية بلورت بالفعل استراتيجية لنهاية الحرب على عكس حكومة نتنياهو.

الاستراتيجية الأمريكية

وتقوم تلك الاستراتيجية على مجموعة من الخطوات، تبدأ بصفقة أسرى ووقف دائم لإطلاق النار، الأمر الذي سيحُول دون تنفيذ الاجتياح البري لرفح، ويقلص الأزمة الإنسانية بالقطاع، ويُمكِّن جزء من النازحين من العودة إلى الشمال والوسط.

ونبَّهت الصحيفة إلى أن واشنطن "ستمتلك في هذه الحالة المجال للوصول لاتفاق لنهاية الحرب، يُخرِج حماس من غزة وينزع سلاح القطاع، ويرسخ لنظام حكم جديد".

وسوف توفر تلك الأجواء أرضية لوقف التصعيد الإسرائيلي مع حزب الله أيضًا، وفق ما أشارت إليه "معاريف"، كما سيسلب من الحوثيين في اليمن الذريعة لمواصلة الهجمات.

ويهدف بايدن، تقول الصحيفة، إلى إزالة ملف حرب غزة من رأس جدول أعماله في ظل الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية، ورفع الضغوط الداخلية عن كاهله.