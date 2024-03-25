الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل في خان يونس ويغلق جميع مداخله

(MENAFN
- Palestine News Network )
خان يونس/PNN- تواصل
قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حصار مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل، وتغلق جميع مداخله.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 74518، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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