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الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل في خان يونس ويغلق جميع مداخله

3/25/2024 4:21:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) خان يونس/PNN- تواصل
قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حصار مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل، وتغلق جميع مداخله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 74518، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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