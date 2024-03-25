وكالة الأنباء العربية البرازيلية وموقعها الإلكتروني الجديد

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تُطْلِقُ وكالة الأنباء العربية البرازيلية (في يوم الإثنين 25 آذار/ مارس، نسخة جديدة محدثة لموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت. حيث تم تطوير هذا الموقع بهدف تقديم تجربة تصفح أفضل خاصة عند استخدام الهاتف الذكي وتماشياً مع الهوية البصرية للغرفة التجارية العربية البرازيلية التي تتبع لها هذه الوكالة. كما يأتي موقع وكالة الأنباء العربية البرازيلية الجديد بعرض أوسع للمحتوى الإخباري ومساحات. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق هذا الموقع الإلكتروني الجديد بتاريخ 25 آذار/ مارس،

تحدث الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تامر منصور قائلاً:“إن الموقع الإلكتروني الجديد يعكس الوجه الجديد للغرفة التجارية العربية البرازيلية، فهو موقع حديث، يتمتع بسرعة ووضوح أكبر من ناحية التقارير والإعلانات على حد سواء”. حيث تستثمر الغرفة العربية البرازيلية في أشكال جديدة من الحوار بين البرازيل والعالم العربي، أشكال أكثر رقمية وحداثة، فضلاً عن الأدوات التكنولوجية المتقدمة لتسهيل التجارة، وهو اتجاه ينعكس في النسخة الجديدة من الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA).

تأسست الوكالة العربية البرازيلية للأنباء – ANBA لتعزيز التواصل بين العرب والبرازيليين. ويؤكد منصور بأن هذا الموقع الإلكتروني هو الوحيد من نوعه الذي يركز على هذه العلاقة من خلال ثلاث إصدارات باللغات البرتغالية والإنكليزية والعربية. فيقول منصور:“إن الشركاء اللذين يرغبون في الترويج لعلاماتهم التجارية على صفحة ANBA سيحظون بإعلانات مميزة تتمتع بالجاذبية”. ومن الجدير بالذكر أن المعلنين البرازيليين أو الذين يجرون مقابلات مع ANBA يكتسبون ظهوراً وحضوراً في الخارج من خلال وكالة الأنباء العربية البرازيلية الناطقة باللغتين العربية والانكليزية ، وهذا ينطبق كذلك على العرب من خلال نسخة وكالة الأنباء العربية البرازيلية الناطقة بالبرتغالية .

يقول فيكتور إسكوبار ، مدير خدمة العملاء في Escaesco ، الوكالة المسؤولة عن تطوير الموقع: إن الغاية من إعادة صياغة الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، هو إنشاء بنية من شأنها أن توفر فهرسة جيدة على صفحات البحث مسؤولة عن أكثر من ثلث عمليات تصفح وكالة الأنباء العربية البرازيلية، وسهولة عرض المحتوى على الأجهزة المحمولة التي تأتي بأكثر من 50٪ من التصفحات.“تم تطوير الإصدار الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء الأفضل، والهيكل الأكثر أماناً وأفضل الممارسات لتحسين محركات البحث، وهو ما يعني تحسين الموقع لمحركات البحث”.

ستقوم وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) بنشر الأخبار من الآن فصاعداً في خمسة أقسام رئيسية: الاقتصاد والأعمال ، حيث يتم نشر حقائق عن اقتصاد البرازيل والدول العربية ، وفرص العمل بين المنطقتين وحالات الشركات الـدولية. الشؤون الخارجية ، للدبلوماسـية البرازيلية والعربية، الغرفة العربية، مع الإجـراءات والقضايا المتعلقة بالمؤسسـة، الابتكار والاستدامة ، ومساحة لموضوعات مثل الرقمنة، والمنتجات والحلول المبتكرة، وجدول الأعمال البيئي والاجتماعي، و اليوميات التي تتضمن محتوى عن الثقافة والرياضة والهجرة والمجتمعات العربية والبرازيلية بشكل عام.

إن الموقع الجديد لوكالة الأنباء العربية البرازيلية يظهر ويسلط الضوء بشكل أكبر على بودكاست الوكالة ANBA Cast الذي يبث حلقات نصف شهرية باللغة البرتغالية مع مواضيع مفيدة للمصدرين البرازيليين، وحالات الشركات التي استطاعت أن تتحول لشركات دولية والتي تعمل كمصدر إلهام وغيرها من موضوعات العلاقة بين البرازيل والدول العـربية. يحتوي الموقع أيضـاً على قســـم من الـمقالات الخاصة ، حيثُ توجد تقارير هـامة وعميقة حـول مواضـيع مختلفة، وقسم من المقالات لنصوص الرأي الموَقَعَة. كما تنشر الوكالة روابط المواقع الإلكترونية لوكالات الأنباء العربية الشريكة .

إن الموقع الجديد قد حظي بإعادة تصميم مساحاته الاعلانية، مما يسمح للوكالة بتقديم المزيد من التنوع للمعلنين. وبدلاً من ثلاثة أشكال للإعلانات، تقدم وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) الآن ست مساحات إعلانية مختلفة، تتراوح من اللافتات البارزة في أعلى الصفحة الرئيسية إلى الإعلانات على الصفحات الداخلية للأخبار. حيث يمكن بثها جميعاً بلغات الوكالة الثلاث بالتناوب. كما يتطابق التصميم العام للموقع مع الهوية البصرية للغرفة العربية، والتي أعيدت صياغتها العام الماضـي تحت شـعار“نفتحُ أبواباً، نجمعُ ثقافات”، التي اكتسبت وجهاً متجدداً مع مزيج من ظلال اللونين الأخضر والأزرق، تماماً كالموقع الالكتروني لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA).

تحظى وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) بما يقارب الـ 50 ألف مشاهدة لصفحتها شهرية ، 60% من تصفحات داخل البرازيل وحوالي 40٪ في الخارج وخاصة في الدول العربية. وخلال الذكرى الـ 20 لتأسيسها، والتي تم الاحتفال بها في أيلول / سبتمبر من العام الماضي، حصلت الوكالة على 11 جائزة صحفية، معظمها للتقارير الاقتصادية والأعمال الزراعية، حيث إن القطاع الزراعي هو قطاع التجارة الرئيسي مع الدول العربية. انطلقت وكالة الأنباء العربية البرازيلية في البداية بإصدارات باللغتين البرتغالية والإنجليزية، ثم بدأت النشر باللغة العربية في العام 2019، وفي العام 2020 أنشأت البودكاست الخاص بها.

وكان الفريق الصحفي للوكالة قد قام بالسفر لتغطية فعاليات في 19 بلد عربي، وهي السعودية والجزائر والبحرين وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وعمان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس، بالإضافة إلى 15 ولاية من الولايات البرازيلية. ومن ضمن التغطيات الصحفية التي قام بها الفريق في الخارج فعاليات دولية كبرى، مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (Rio 20) الذي عقد في ريو دي جانيرو، ونسختي مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP27) في مصر و (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، ومعرض أكسبو العالمي 2020 الذي عقد كذلك في الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية على مدى أهمية الوكالة بالنسبة للغرفة وللعلاقة بين البرازيل والعالم العربي. فيقول منصور:“من المستحيل التفكير في الغرفة العربية بدون وجود وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA). إنها بوابتنا إلى العالم، وهي إحدى الوسائـل التي نؤدي بها مهمتنا في تعزيز الروابط والعلاقات بين البرازيل والدول العربية، والتي نعبر من خلالها عن كل ما نقوم به في الداخل. إنها تحمل سمة الموثوقية“.





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