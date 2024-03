وكالة الأنباء العربية البرازيلية وموقعها الإلكتروني الجديد

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تُطْلِقُ وكالة الأنباء العربية البرازيلية (في يوم الإثنين 25 آذار/ مارس، نسخة جديدة محدثة لموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت. حيث تم تطوير هذا الموقع بهدف تقديم تجربة تصفح أفضل خاصة عند استخدام الهاتف الذكي وتماشياً مع الهوية البصرية للغرفة التجارية العربية البرازيلية التي تتبع لها هذه الوكالة. كما يأتي موقع وكالة الأنباء العربية البرازيلية الجديد بعرض أوسع للمحتوى الإخباري ومساحات. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق هذا الموقع الإلكتروني الجديد بتاريخ 25 آذار/ مارس،

تحدث الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تامر منصور قائلاً:“إن الموقع الإلكتروني الجديد يعكس الوجه الجديد للغرفة التجارية العربية البرازيلية، فهو موقع حديث، يتمتع بسرعة ووضوح أكبر من ناحية التقارير والإعلانات على حد سواء”. حيث تستثمر الغرفة العربية البرازيلية في أشكال جديدة من الحوار بين البرازيل والعالم العربي، أشكال أكثر رقمية وحداثة، فضلاً عن الأدوات التكنولوجية المتقدمة لتسهيل التجارة، وهو اتجاه ينعكس في النسخة الجديدة من الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA).

تأسست الوكالة العربية البرازيلية للأنباء – ANBA لتعزيز التواصل بين العرب والبرازيليين. ويؤكد منصور بأن هذا الموقع الإلكتروني هو الوحيد من نوعه الذي يركز على هذه العلاقة من خلال ثلاث إصدارات باللغات البرتغالية والإنكليزية والعربية. فيقول منصور:“إن الشركاء اللذين يرغبون في الترويج لعلاماتهم التجارية على صفحة ANBA سيحظون بإعلانات مميزة تتمتع بالجاذبية”. ومن الجدير بالذكر أن المعلنين البرازيليين أو الذين يجرون مقابلات مع ANBA يكتسبون ظهوراً وحضوراً في الخارج من خلال وكالة الأنباء العربية البرازيلية الناطقة باللغتين العربية والانكليزية ، وهذا ينطبق كذلك على العرب من خلال نسخة وكالة الأنباء العربية البرازيلية الناطقة بالبرتغالية .

يقول فيكتور إسكوبار ، مدير خدمة العملاء في Escaesco ، الوكالة المسؤولة عن تطوير الموقع: إن الغاية من إعادة صياغة الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، هو إنشاء بنية من شأنها أن توفر فهرسة جيدة على صفحات البحث مسؤولة عن أكثر من ثلث عمليات تصفح وكالة الأنباء العربية البرازيلية، وسهولة عرض المحتوى على الأجهزة المحمولة التي تأتي بأكثر من 50٪ من التصفحات.“تم تطوير الإصدار الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء الأفضل، والهيكل الأكثر أماناً وأفضل الممارسات لتحسين محركات البحث، وهو ما يعني تحسين الموقع لمحركات البحث”.

ستقوم وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) بنشر الأخبار من الآن فصاعداً في خمسة أقسام رئيسية: الاقتصاد والأعمال ، حيث يتم نشر حقائق عن اقتصاد البرازيل والدول العربية ، وفرص العمل بين المنطقتين وحالات الشركات الـدولية. الشؤون الخارجية ، للدبلوماسـية البرازيلية والعربية، الغرفة العربية، مع الإجـراءات والقضايا المتعلقة بالمؤسسـة، الابتكار والاستدامة ، ومساحة لموضوعات مثل الرقمنة، والمنتجات والحلول المبتكرة، وجدول الأعمال البيئي والاجتماعي، و اليوميات التي تتضمن محتوى عن الثقافة والرياضة والهجرة والمجتمعات العربية والبرازيلية بشكل عام.

إن الموقع الجديد لوكالة الأنباء العربية البرازيلية يظهر ويسلط الضوء بشكل أكبر على بودكاست الوكالة ANBA Cast الذي يبث حلقات نصف شهرية باللغة البرتغالية مع مواضيع مفيدة للمصدرين البرازيليين، وحالات الشركات التي استطاعت أن تتحول لشركات دولية والتي تعمل كمصدر إلهام وغيرها من موضوعات العلاقة بين البرازيل والدول العـربية. يحتوي الموقع أيضـاً على قســـم من الـمقالات الخاصة ، حيثُ توجد تقارير هـامة وعميقة حـول مواضـيع مختلفة، وقسم من المقالات لنصوص الرأي الموَقَعَة. كما تنشر الوكالة روابط المواقع الإلكترونية لوكالات الأنباء العربية الشريكة .

إن الموقع الجديد قد حظي بإعادة تصميم مساحاته الاعلانية، مما يسمح للوكالة بتقديم المزيد من التنوع للمعلنين. وبدلاً من ثلاثة أشكال للإعلانات، تقدم وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) الآن ست مساحات إعلانية مختلفة، تتراوح من اللافتات البارزة في أعلى الصفحة الرئيسية إلى الإعلانات على الصفحات الداخلية للأخبار. حيث يمكن بثها جميعاً بلغات الوكالة الثلاث بالتناوب. كما يتطابق التصميم العام للموقع مع الهوية البصرية للغرفة العربية، والتي أعيدت صياغتها العام الماضـي تحت شـعار“نفتحُ أبواباً، نجمعُ ثقافات”، التي اكتسبت وجهاً متجدداً مع مزيج من ظلال اللونين الأخضر والأزرق، تماماً كالموقع الالكتروني لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA).

تحظى وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) بما يقارب الـ 50 ألف مشاهدة لصفحتها شهرية ، 60% من تصفحات داخل البرازيل وحوالي 40٪ في الخارج وخاصة في الدول العربية. وخلال الذكرى الـ 20 لتأسيسها، والتي تم الاحتفال بها في أيلول / سبتمبر من العام الماضي، حصلت الوكالة على 11 جائزة صحفية، معظمها للتقارير الاقتصادية والأعمال الزراعية، حيث إن القطاع الزراعي هو قطاع التجارة الرئيسي مع الدول العربية. انطلقت وكالة الأنباء العربية البرازيلية في البداية بإصدارات باللغتين البرتغالية والإنجليزية، ثم بدأت النشر باللغة العربية في العام 2019، وفي العام 2020 أنشأت البودكاست الخاص بها.

وكان الفريق الصحفي للوكالة قد قام بالسفر لتغطية فعاليات في 19 بلد عربي، وهي السعودية والجزائر والبحرين وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وعمان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس، بالإضافة إلى 15 ولاية من الولايات البرازيلية. ومن ضمن التغطيات الصحفية التي قام بها الفريق في الخارج فعاليات دولية كبرى، مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (Rio 20) الذي عقد في ريو دي جانيرو، ونسختي مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP27) في مصر و (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، ومعرض أكسبو العالمي 2020 الذي عقد كذلك في الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية على مدى أهمية الوكالة بالنسبة للغرفة وللعلاقة بين البرازيل والعالم العربي. فيقول منصور:“من المستحيل التفكير في الغرفة العربية بدون وجود وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA). إنها بوابتنا إلى العالم، وهي إحدى الوسائـل التي نؤدي بها مهمتنا في تعزيز الروابط والعلاقات بين البرازيل والدول العربية، والتي نعبر من خلالها عن كل ما نقوم به في الداخل. إنها تحمل سمة الموثوقية“.





