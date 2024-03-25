أرباح شركة سينوبك تنخفض لعام 2023 رغم انتعاش الطلب على الوقود

(MENAFN
) أعلنت شركة البترول والبتروكيماويات الصينية (سينوبك)، الشركة الرائدة في تكرير النفط عالميًا من حيث القدرة الإنتاجية، عن انخفاض بنسبة 9.9 بالمئة في صافي الأرباح لعام 2023، ويُرجع هذا الانخفاض إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط والغاز، على الرغم من انتعاش كبير في الطلب على الوقود بعد التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19، ووفقًا لتقديم إلى بورصة شنغهاي، سجلت سينوبك صافي ربح بقيمة 60.5 مليار يوان (8.37 مليار دولار) للعام بموجب المعايير المحاسبية الصينية.
كما أقرت سينوبك بالعقبات التي فرضها "بيئة تشغيل معقدة ومنافسة شديدة" طوال العام، وتظهر أداء الشركة في عام 2023 تدهورًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 6.9 في المئة في الدخل الصافي على الرغم من التأثير التعطيلي لتدابير مكافحة كوفيد-19 على الطلب على الوقود والمواد الكيميائية.
كذلك لاحظت سينوبك انتعاشًا تدريجيًا في طلب الوقود للطيران والبنزين خلال عام 2023، ويُعزى هذا الانتعاش إلى ارتفاع السفر الجوي وزيادة استخدام السيارات مع تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة في الصين، ولقد قدم انتعاش الطلب على الوقود بعض الدعم لأنشطة سينوبك، على الرغم من أن التأثير العام لانخفاض أسعار النفط والغاز ثقل على ربحية الشركة خلال العام.
في حين تسلط النتائج المالية الأخيرة الضوء على صمود سينوبك في بيئة تشغيلية متطلبة تتسم بظروف سوقية متقلبة ومنافسة مشددة، وفي حين تتنقل الشركة عبر هذه التحديات، تظل ملتزمة بالاستفادة من فرص النمو وتعزيز الابتكار للحفاظ على موقعها الريادي في قطاع تكرير النفط العالمي.
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