مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أهمية تجديد الاقتصاد الصيني

(MENAFN
) قدّمت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، رسالة طارئة يوم الأحد الموافق 24 مارس، حيث شددت على ضرورة على الصين أن تبدأ في مسيرة تجديد اقتصادي لمعالجة القضايا العاجلة مثل أزمة السوق العقارية وتحفيز الاستهلاك والإنتاجية، وخلال كلمتها في اجتماع حضره كبار المسؤولين الصينيين والمديرين التنفيذيين من الشركات الدولية، أكدت جورجيفا على اللحظة الحرجة التي تواجهها الصين، مقدمة خيارًا بين الالتزام بالسياسات التقليدية أو اعتماد التحول لتحقيق نمو مستدام عالي الجودة في المستقبل.
كما أبرزت تصريحات جورجيفا أهمية اعتماد سياسات تتناسب مع التغيرات في المنظر الاقتصادي، مشيرة إلى تحول عن المقاربات السابقة، وفي حين أعرب المشاركون في منتدى تنمية الصين عن ثقتهم في قدرة البلاد على تحقيق أهدافها الاقتصادية، بما في ذلك معدل النمو المتوقع بنسبة خمسة في المئة للعام الحالي، أكدت جورجيفا على ضرورة اتخاذ إصلاحات أكثر جدية لمعالجة التحديات الهيكلية وإطلاق إمكانيات النمو.
وعلى الرغم من التأكيدات على دعم القطاعات الرئيسية التي حددها الرئيس الصيني شي جين بينغ كـ "القوى الإنتاجية الجديدة"، أشارت جورجيفا إلى أن التعهدات المقدمة لم ترقى إلى التغييرات الجذرية التي دعت إليها صندوق النقد الدولي، وتشير تحليلات الصندوق إلى أن إطارًا سياسيًا يولي الاهتمام لاحتياجات المستهلكين قد يسفر عن فوائد اقتصادية كبيرة، مما قد يضيف 3.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد الصيني خلال الـ 15 عامًا القادمة، وهذا يبرز إمكانية استخدام أساليب سياسية مبتكرة ليس فقط لمعالجة التحديات العاجلة ولكن أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي والاستدامة على المدى الطويل.
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