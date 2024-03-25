منظمة البحرية الدولية تطبق جهود لضريبة الانبعاثات لخفض الانبعاثات الشحنية

(MENAFN
) مع اقتراب المجتمع العالمي من إدخال أول ضريبة على الانبعاثات تهدف إلى تحقيق الانبعاثات الشحنية صفرية صافية بحلول عام 2050، يثير الاقتصاديون وخبراء الطاقة شكوكًا حول فعالية تسعير الكربون القوي في تحقيق تخفيضات في الانبعاثات عبر قطاعات مثل النقل والطاقة والصناعة والزراعة، وعقدت الاجتماع الأخير لمنظمة البحرية الدولية، المسؤولة عن مراقبة صناعة الشحن، وشهدت مشاركة الدول توقيع اتفاق يلتزم فيه بلوغ الانبعاثات الشحنية صفرية "بحلول عام 2050 أو حوله".
كما انتهت الجلسات بعد أسبوعين من المناقشات في لندن، بأغلبية واضحة من الدول تعبر عن موافقتها على تنفيذ ضريبة على الانبعاثات العالمية، وكان التركيز على إقامة إطار لتنظيم المناخ داخل قطاع الشحن، الذي يسهم حاليًا بنحو 3 في المائة من الانبعاثات الكربونية العالمية، ويمثل الاتفاق خطوة كبيرة نحو معالجة الانبعاثات من النقل البحري، وهو القطاع الذي واجه تحديات تاريخية في تقليل بصمته الكربونية.
كذلك تعكس الضريبة المقترحة على الانبعاثات جهدًا مشتركًا من المجتمع الدولي لتشجيع تخفيض الانبعاثات في قطاع الشحن، ومن خلال فرض عقوبة مالية على الانبعاثات الكربونية، يأمل صناع السياسات في تسريع وتيرة ومدى تقليل الانبعاثات اللازمة للتوافق مع أهداف المناخ العالمية، ومع ذلك، يظل الاقتصاديون وخبراء الطاقة حذرين من الاعتماد فقط على تسعير الكربون في تحقيق مستوى الانبعاثات المطلوب عبر قطاعات متنوعة، مشددين على أهمية السياسات والاستثمارات المكملة لتسهيل الانتقال بنجاح إلى اقتصاد منخفض الكربون.
في حين يمثل الاتفاق تقدمًا في معالجة الانبعاثات الشحنية، فإن فعالية الضريبة على الانبعاثات في تحقيق الانبعاثات الصافية تظل قيد الاختبار، وستتطلب التنفيذ الناجح والتنفيذ الجيد لمثل هذه الضريبة النظر الدقيق في عوامل متعددة، بما في ذلك تأثيرها على ديناميات التجارة العالمية، وجدوى التطورات التكنولوجية، وتوزيع التكاليف والفوائد بين الأطراف المعنية، وبينما يواجه العالم الحاجة الملحة للتخفيف من تغير المناخ، فإن النقاش حول دور تسعير الكربون في تحقيق تخفيضات الانبعاثات من المرجح أن يشتد، مما يسلط الضوء على التعقيدات الجوهرية في الانتقال نحو مستقبل مستدام.
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