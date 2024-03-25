رئيس الوزراء البريطاني يطلق تمويل لتعزيز البرنامج النووي والصناعة

(MENAFN
) أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيكشف قريبًا عن تمويل جديد، يأتي من كل من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز برنامج الردع النووي للبلاد ودعم صناعتها النووية المدنية، وفي بيان أصدرته يوم الأحد الموافق 24 مارس، أكد سوناك دور الطاقة النووية المحوري في ضمان الأمن الطاقوي والوطني للمملكة المتحدة، وشدد على أهمية تنمية القطاع النووي وأكد ضرورة زيادة عدد المحترفين البريطانيين المهرة في هذا المجال.
كما من المتوقع أن يتناول الإعلان القادم من سوناك تفاصيل تمويل كبير يهدف إلى تعزيز قدرات القوى العاملة النووية، بهدف إنشاء 40,000 وظيفة جديدة، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدرات المملكة المتحدة النووية، وهو جزء حاسم من البنية التحتية الدفاعية الاستراتيجية للبلاد. سيُعلن رئيس الوزراء عن هذه الإعلانات من بارو في شمال إنجلترا، الذي يتصوره كمركز لبناء الغواصات النووية البريطانية، مما يبرز التزام الحكومة بتحفيز النمو والتنمية في المناطق الحيوية للصناعة النووية.
كذلك تعتزم الحكومة التعاون الوثيق مع الشركات الرئيسية في القطاع، مثل بي إيه إي سيستمز، وروولز رويس، وإي دي إف، وبابكوك. ستشمل هذه الشراكات تخصيص ما لا يقل عن 763 مليون جنيه إسترليني (962.4 مليون دولار) للمبادرات المركزة على تعزيز المهارات وفرص العمل والموارد التعليمية في قطاع الطاقة النووية، من خلال استغلال خبرات الأطراف العامة والخاصة، تسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز موقعها كقائد عالمي في التكنولوجيا النووية مع إحياء الاقتصادات المحلية وخلق فرص عمل هامة لمواطنيها.
MENAFN25032024000045015682ID1108016713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.