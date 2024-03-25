ليبيا.. الدبيبة يعلن استئناف رحلات الخطوط التركية بعد توقف دام 10 أعوام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بلاده ابتداء من الأسبوع المقبل بعد انقطاع دام 10 أعوام.
وقال الدبيبة في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا "مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات".
وأضاف الدبيبة "بهذه المناسبة، أثمّن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد".
روسيا اليوم
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