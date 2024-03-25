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ليبيا.. الدبيبة يعلن استئناف رحلات الخطوط التركية بعد توقف دام 10 أعوام

3/25/2024 3:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بلاده ابتداء من الأسبوع المقبل بعد انقطاع دام 10 أعوام.
وقال الدبيبة في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا "مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات".
وأضاف الدبيبة "بهذه المناسبة، أثمّن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد".

روسيا اليوم

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