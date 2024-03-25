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أذربيجان تنفي تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية

3/25/2024 3:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفت وزارة الصناعة الدفاعية الأذربيجانية في بيان لها مساء الأحد صحة المعلومات المتعلقة بتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية.
وفي وقت سابق، نشر الخبير العسكري الأرمني فلاديمير بوغوسيان عبر "تلغرام" وثائق من محكمة في كييف مؤرخة بنوفمبر 2023، تشير إلى قيام شركة أذربيجانية بتقديم قذائف مدفعية 82 ملم إلى أوكرانيا.
وقالت الوزارة الأذربيجانية في بيانها: "ردا على طلب من وسائل الإعلام بهذا الشأن، نعلن أن هذه المعلومات مزيفة ومضللة تماما. وسبق أن جرت هناك محاولات لترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة عبر قنوات أرمنية في تلغرام".
وشددت الوزارة على أن هذه المعلومات "ليس لها أي أساس" ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، مؤكدة أن "أذربيجان لم ترسل أي معدات عسكرية في الاتجاه المذكور".













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