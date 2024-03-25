أذربيجان تنفي تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفت وزارة الصناعة الدفاعية الأذربيجانية في بيان لها مساء الأحد صحة المعلومات المتعلقة بتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية.
وفي وقت سابق، نشر الخبير العسكري الأرمني فلاديمير بوغوسيان عبر "تلغرام" وثائق من محكمة في كييف مؤرخة بنوفمبر 2023، تشير إلى قيام شركة أذربيجانية بتقديم قذائف مدفعية 82 ملم إلى أوكرانيا.
وقالت الوزارة الأذربيجانية في بيانها: "ردا على طلب من وسائل الإعلام بهذا الشأن، نعلن أن هذه المعلومات مزيفة ومضللة تماما. وسبق أن جرت هناك محاولات لترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة عبر قنوات أرمنية في تلغرام".
وشددت الوزارة على أن هذه المعلومات "ليس لها أي أساس" ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، مؤكدة أن "أذربيجان لم ترسل أي معدات عسكرية في الاتجاه المذكور".
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