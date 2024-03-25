شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط مستشفى الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.



وعلى آخر الأحداث، تحدثت مصادر صحية في القطاع، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.



وبحسب مصادر، طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.



واستهدفت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت.



وجرح عدد من الفلسطينيين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.



الى ذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون من جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في مستشفى الكويتي بوصول عدد من الشهداء والجرحى من جراء القصف الإسرائيلي لمنازل بالمخيم.

