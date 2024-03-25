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ما الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون في الهجوم على مركز كروكوس؟

3/25/2024 3:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة التحقيق الروسية امس الأحد أنه تم العثور على بندقيتين هجوميتين كلاشينكوف و4 أطقم من اللوازم القتالية وأكثر من 500 طلقة في موقع الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" عن الخدمة الصحفية للجنة التحقيق قولها: "في مكان المأساة تم ضبط 4 أطقم من اللوازم القتالية وأكثر من 500 طلقة و28 خزنة ذخيرة وبندقيتين من طراز كلاشنيكوف تابعتين للمهاجمين".
وأضافت لجنة التحقيق أنه عند توقيف منفذي الهجوم في مقاطعة بريانسك، تمت مصادرة مسدس ماكاروف وخزنة ذخيرة لكلاشنيكوف داخل سيارة "رينو" التي كانوا يستقلونها.
وخلال تفتيش مسرح الجريمة في مركز "كروكوس"، لم يتم العثور على جثث مفخخة أو أي آثار أخرى للتلغيم، حسبما أكدت لجنة التحقيق، مشيرة إلى استمرار عملية جمع الأدلة من أجل كشف كافة ملابسات الحادث.
واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" مساء يوم الجمعة الماضي، وأطلقوا النار بطريقة عشوائية على الجمهور في القاعة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من الروس.

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