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27 شهيدا في قصف إسرائيلي بخان يونس ودير البلح

3/25/2024 3:09:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن عدد الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة ارتفع إلى 22 شهيدا.


وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 5 شهداء إثر القصف الإسرائيلي العنيف على بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


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