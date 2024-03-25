27 شهيدا في قصف إسرائيلي بخان يونس ودير البلح

27 شهيدا في قصف إسرائيلي بخان يونس ودير البلح
التاريخ
3/25/2024 3:09:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن عدد الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة ارتفع إلى 22 شهيدا.
وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 5 شهداء إثر القصف الإسرائيلي العنيف على بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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